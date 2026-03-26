Akaryakıt fiyatları! 26 Mart Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

26 Mart 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 62.46625 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatı ise 73.99375 TL olmuştur. Bu fiyatlar, akaryakıt tüketimini etkileyen önemli bir unsurdur. Taşıma maliyetleri üzerinde de etkili olmaktadır. Özellikle ulaşım sektörü için bu fiyatlar büyük önem taşımaktadır. Operasyonel maliyetler ve karar alma süreçleri açısından kritik bir rol oynamaktadır.

Akaryakıt fiyatları, büyük şehirlerde değişiklik gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde fiyatlar bayilerden etkilenir. Distribütörler, bayilere tavan fiyat belirleme yetkisi vermektedir. Bu durum piyasa dinamiklerini etkileyebilir. Zaman zaman zam ve indirimler yaşanır. Bu değişiklikler nihai fiyatların dalgalanmasına neden olabilir. Sürekli bilgi akışı sağlamak, ürün maliyetleri açısından önemlidir. Sürücüler ve işletmeler için bu durum önem arz etmektedir.