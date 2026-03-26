Akaryakıt fiyatları! 26 Mart Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

26 Mart 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 62.46625 TL, motorin fiyatı ise 73.99375 TL olarak belirlenmiştir. Bu akaryakıt fiyatları, özellikle ulaşım sektörü ve taşıma maliyetleri açısından kritik öneme sahiptir. Büyük şehirlerde fiyatlar bayilere göre değişkenlik gösterir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde distribütörlerin belirlediği tavan fiyatlar piyasayı etkilemektedir. Zaman zaman yaşanan zam ve indirimler, nihai fiyatlarda dalgalanmalara yol açmaktadır.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

26 Mart 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 62.46625 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatı ise 73.99375 TL olmuştur. Bu fiyatlar, akaryakıt tüketimini etkileyen önemli bir unsurdur. Taşıma maliyetleri üzerinde de etkili olmaktadır. Özellikle ulaşım sektörü için bu fiyatlar büyük önem taşımaktadır. Operasyonel maliyetler ve karar alma süreçleri açısından kritik bir rol oynamaktadır.

Akaryakıt fiyatları, büyük şehirlerde değişiklik gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde fiyatlar bayilerden etkilenir. Distribütörler, bayilere tavan fiyat belirleme yetkisi vermektedir. Bu durum piyasa dinamiklerini etkileyebilir. Zaman zaman zam ve indirimler yaşanır. Bu değişiklikler nihai fiyatların dalgalanmasına neden olabilir. Sürekli bilgi akışı sağlamak, ürün maliyetleri açısından önemlidir. Sürücüler ve işletmeler için bu durum önem arz etmektedir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
O ilde ev kiraları geriliyor: Yıllık artış oranları yarı yarıya düştü!O ilde ev kiraları geriliyor: Yıllık artış oranları yarı yarıya düştü!
Enerji krizi artık çok yakın! Sözleşmeler iptal ediliyor: "Savaş bugün bitse bile çok uzun sürecek..."Enerji krizi artık çok yakın! Sözleşmeler iptal ediliyor: "Savaş bugün bitse bile çok uzun sürecek..."

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
73.99
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.47
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
43.94
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
59.34
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
45.41
Gazyağı
94.48
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
En Çok Okunan Haberler
İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

Osmangazi Köprüsü’nden atlayan kadının Kübra Karaaslan olduğu ortaya çıktı

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı! 'Ciddi bir ihlal' diyerek duyurdular

Büyük aşk olaylı bitti! 'Komşular polisi aradı'

Büyük aşk olaylı bitti! 'Komşular polisi aradı'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

