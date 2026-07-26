Akaryakıt fiyatları! 26 Temmuz Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

26 Temmuz 2026 itibarıyla benzin fiyatları 67.03 TL'dir. Motorin fiyatları ise 78.50 TL seviyelerindedir. Bu fiyatlar, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara bağlıdır. Ayrıca döviz kurlarındaki değişiklikler de etkili olmaktadır. Devletin vergi politikaları da bu durumu etkilemektedir. Fiyatlar, günlük bazda değişiklik göstermektedir. Özellikle yaz aylarında seyahatler artmaktadır. Bu durum, akaryakıt talebinin yükselmesine neden olmaktadır. Böylece benzin ve motorin fiyatlarındaki yukarı yönlü baskı artabilir.

Benzin ve motorin fiyatları Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde farklılık gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirler arasında belirgin farklar bulunmaktadır. Her bayi, maliyetlerini göz önünde bulundurarak fiyatlarını belirler. Rekabet durumu da bu fiyatları etkilemektedir. Dağıtıcılar bazı bayilere tavan fiyat uygulamaları getirebilir. Bu durum, toplam fiyat politikasını etkileyen bir faktördür. Akaryakıt fiyatları piyasa dinamiklerine bağlıdır. Yerel koşullar da fiyatların değişkenliğini artırır. Tüketicilerin daha dikkatli planlamalar yapması gerekmektedir.