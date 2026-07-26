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Akaryakıt fiyatları! 26 Temmuz Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

26 Temmuz 2026 itibarıyla benzin fiyatı 67.03 TL, motorin ise 78.50 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişikliklere bağlıdır. Şehirler arası farklılıklar gözlemlenmektedir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde, rekabet ve maliyet hesabı fiyatları etkiliyor. Akaryakıt talebinin yaz aylarında artması, bu fiyatların yükselmesine sebep olabilir.

Akaryakıt fiyatları! 26 Temmuz Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

26 Temmuz 2026 itibarıyla benzin fiyatları 67.03 TL'dir. Motorin fiyatları ise 78.50 TL seviyelerindedir. Bu fiyatlar, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara bağlıdır. Ayrıca döviz kurlarındaki değişiklikler de etkili olmaktadır. Devletin vergi politikaları da bu durumu etkilemektedir. Fiyatlar, günlük bazda değişiklik göstermektedir. Özellikle yaz aylarında seyahatler artmaktadır. Bu durum, akaryakıt talebinin yükselmesine neden olmaktadır. Böylece benzin ve motorin fiyatlarındaki yukarı yönlü baskı artabilir.

Benzin ve motorin fiyatları Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde farklılık gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirler arasında belirgin farklar bulunmaktadır. Her bayi, maliyetlerini göz önünde bulundurarak fiyatlarını belirler. Rekabet durumu da bu fiyatları etkilemektedir. Dağıtıcılar bazı bayilere tavan fiyat uygulamaları getirebilir. Bu durum, toplam fiyat politikasını etkileyen bir faktördür. Akaryakıt fiyatları piyasa dinamiklerine bağlıdır. Yerel koşullar da fiyatların değişkenliğini artırır. Tüketicilerin daha dikkatli planlamalar yapması gerekmektedir.

Akaryakıt fiyatları! 26 Temmuz Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
78.5
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
67.03
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.74
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
61.51
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.13
Gazyağı
83.36
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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