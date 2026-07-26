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Türksat, Katar ortaklığıyla Orta Doğu'ya açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını verdiği Türksat-Biruni ile uzayda yeni dönem başlayacak.

Türksat, Katar ortaklığıyla Orta Doğu'ya açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Katar ile geliştirilen stratejik ortaklık sayesinde Türksat filosuna yüksek veri kapasiteli yeni nesil Türksat-Biruni uydusunun kazandırılacağını belirterek, yeni uyduyla Türkiye'nin uzaydaki haberleşme kapasitesinin ve küresel hizmet ağının güçleneceğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türksat-Biruni uydusunun Türkiye'nin uydu haberleşme altyapısında yeni bir dönemin kapısını aralayacağını ifade etti. Uraloğlu, "Katar ile kurduğumuz stratejik ortaklık sayesinde Türksat filomuza yüksek veri kapasiteli yeni nesil bir uydu kazandırıyoruz. Bu proje ile hem filomuzu büyütüyor hem de ülkemizin uzaydaki etkinliğini ve küresel uydu pazarındaki rekabet gücünü de artırıyoruz." dedi. Bakan Uraloğlu ayrıca, uydunun adını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiğini söyledi.

Türksat, Katar ortaklığıyla Orta Doğu ya açıldı 1

TÜRKSAT FİLOSUNA YENİ NESİL UYDU

Türksat-Biruni'nin 50 derece Doğu yörüngesinde görev yapacağını belirten Uraloğlu, "Yüksek veri kapasiteli Ka-Bant teknolojisine sahip yeni uydumuz, Türksat'ın hizmet kapasitesini önemli ölçüde artıracak. Katar finansmanıyla hayata geçirilecek proje sayesinde filomuza yeni nesil bir uydu kazandırırken uydu haberleşme altyapımızı da daha güçlü hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

KAYNAKLAR DAHA VERİMLİ KULLANILACAK

İş birliğinin yalnızca yeni bir uydu yatırımı olmadığını belirten Uraloğlu, "Es'hailSat ile kurduğumuz ortaklık kapsamında iki şirketin uydu varlıkları, yer altyapıları, dağıtım ağları ve müşteri portföyleri birlikte değerlendirilecek. Altyapı yatırımlarının paylaşılmasıyla kaynaklarımızı daha verimli kullanacak, Türksat-Biruni'nin ticari potansiyelini ilk günden itibaren en üst seviyeye çıkaracağız. Türksat'ın kullanımına sunulacak 50 Gbps'a kadar ilave kapasiteyle ülkemizin uydu haberleşme altyapısını daha da güçlendireceğiz." diye konuştu.

Türksat, Katar ortaklığıyla Orta Doğu ya açıldı 2

YÖRÜNGE HAKLARI GÜVENCE ALTINDA OLACAK

Projenin Türkiye'nin stratejik haklarını koruyarak yürütüldüğünü vurgulayan Uraloğlu, "50 derece Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarımız korunmaya devam edecek. Bu proje kapsamında herhangi bir hak devri söz konusu olmayacak. Es'hailSat tarafından üretilecek olan uydu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) nezdinde Türksat adına kayıtlı olacak. Böylece hem mevcut haklarımızı güvence altına alacak hem de filomuza yeni nesil bir uydu kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

BEŞ BÖLGEDE DAHA GÜÇLÜ HİZMET SUNACAK

Türksat-Biruni'nin geniş bir coğrafyada hizmet vereceğini belirten Uraloğlu, "Katar ile kurduğumuz ortaklık sayesinde Orta Doğu, Kuzey Afrika, Avrupa, Orta Asya ve Sahra Altı Afrika'da çok daha güçlü bir hizmet ağı oluşturacağız. Türksat'ın teknik altyapısını Es'hailSat'ın bölgesel gücüyle birleştirerek küresel ölçekte yeni fırsatlar elde edeceğiz." dedi.

Türksat, Katar ortaklığıyla Orta Doğu ya açıldı 3

HAVACILIK VE DENİZCİLİK SEKTÖRLERİNE GÜÇ KATACAK

Yeni uydunun birçok kritik alanda önemli katkılar sağlayacağını belirten Uraloğlu, "Yüksek kapasiteli geniş bant internet hizmetlerinin yanı sıra havacılık ve denizcilik mobilite hizmetleri, kamu kurumlarımızın haberleşme ihtiyaçları ve kurumsal veri iletişimi alanlarında da daha güçlü çözümler sunacağız. Artan bağlantı ihtiyacına çok daha yüksek kapasiteyle cevap vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'NİN UZAYDAKİ ETKİNLİĞİ DAHA DA ARTACAK

Türksat-Biruni'nin Türkiye'nin uzay vizyonuna önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Uraloğlu, "Bu proje, Türkiye ile Katar arasındaki stratejik iş birliğini uzay ve uydu teknolojileri alanında daha ileri seviyeye taşıyacak. Türksat-Biruni ile ülkemizin uydu haberleşmesindeki etkinliğini artırırken küresel uydu pazarındaki konumumuzu da daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Uydu altyapı ulaştırma ve altyapı bakanı Abdulkadir Uraloğlu TÜRKSAT
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