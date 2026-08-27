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Akaryakıt fiyatları! 27 Ağustos Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

27 Ağustos 2026 itibarıyla benzin fiyatı 74.28125 TL, motorin fiyatı ise 77.39375 TL olarak belirlendi. Fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalara ve döviz kurlarına bağlı olarak güncellenmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları dikkat çekiyor. Yerel dağıtım bayileri, tavan fiyat belirleme hakkına sahip. Bu nedenle, akaryakıt fiyatlarını düzenli takip etmek, tüketiciler için önemli bir gereklilik haline geliyor.

Akaryakıt fiyatları! 27 Ağustos Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

27 Ağustos 2026 itibarıyla benzin fiyatı 74.28125 TL. Motorin fiyatı ise 77.39375 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalarla değişiklik gösterebilir. Döviz kurlarındaki farklılıklar ve global petrol fiyatları da etkili olmaktadır. Ülkemizde benzin ve motorin fiyatları her gün güncellenmektedir. Ayrıca, bu fiyatlar şehirler arasında değişkenlik gösterebilir. Fiyatların yerel dağıtım bayilerine göre farklılık göstermesi, dikkat edilmesi gereken bir husustur.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar, bayilere göre farklılık gösterebilir. Bu durum, tüketicilerin tercihlerinde etkili olmaktadır. Akaryakıt dağıtıcıları, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde kendi bayileri için tavan fiyat belirleyebilir. Her bölgede farklı uygulamalar olabileceğinden, yerel fiyatların takip edilmesi önemlidir. Sürekli güncellenen akaryakıt fiyatları, piyasa koşullarına bağlı olarak değişir. Bu nedenle, fiyatlar üzerinde dikkatli olunması gerekmektedir.

Akaryakıt fiyatları! 27 Ağustos Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
77.39
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
74.28
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.19
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
62.26
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
45.35
Gazyağı
81.38
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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