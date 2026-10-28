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Akaryakıt fiyatları! 28 Ekim Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

28 Ekim 2026 tarihi itibarıyla benzin ve motorin fiyatları belirlenmiştir. Benzin fiyatı 76.29875 TL, motorin fiyatı ise 96.8025 TL olmuştur. Bu değerler akaryakıt ihtiyacını etkileyen önemli bir göstergedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları görülmektedir. Rekabet ve bayi politikaları fiyatları belirlemekte rol oynamaktadır. Akaryakıt fiyatları piyasa koşullarına göre dalgalanabilir.

Akaryakıt fiyatları! 28 Ekim Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

28 Ekim 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 76.29875 TL, motorin fiyatı ise 96.8025 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, tüketicilerin akaryakıt ihtiyaçları için önemli bir gösterge niteliğindedir. Pazardaki dalgalanmalara bağlı olarak sık sık değişiklik görme özelliğine sahiptir. Günlük akaryakıt fiyatları, arz ve talep dengesi ile uluslararası petrol fiyatları ile doğrudan ilişkilidir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları arasında farklılıklar gözlemlenmektedir. Bu durum, şehirlerdeki rekabet ve bayi fiyat politikalarıyla ilgilidir. Fiyatlar, bayilerin uyguladığı stratejilere göre değişkenlik göstermektedir. Belirlenen tavan fiyatlar, dağıtıcıların bayilik ilişkileri ile fiyat aralıkları oluşturmasına olanak tanır. Bu sayede fiyatlar, yerel pazarda daha uygun hale gelebilir.

Akaryakıt fiyatları! 28 Ekim Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.8
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
76.3
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
53.34
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
73.91
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.03
Gazyağı
99.71
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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