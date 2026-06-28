Akaryakıt fiyatları! 28 Haziran Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

28 Haziran 2026 tarihinde akaryakıt fiyatları açıklandı. Ülkemizde benzin fiyatı litresi 62,24 TL oldu. Motorin fiyatı ise 64,50 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt tüketicilerinin günlük harcamalarını etkilemektedir. Benzer dönemlerdeki dalgalanmalar, sürücülerin ekonomik planlamalarını zorlaştırabilir. Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarının ulusal ve uluslararası etkenlerle belirlendiğini ifade etmektedir. Özellikle yaz aylarında yoğun tüketim nedeniyle fiyatların artması beklenmektedir.

Akaryakıt fiyatlarının durumu İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklılık gösterir. Pompa fiyatları, zam ve indirimlerden etkilenerek değişir. Bu değişiklik bayiler arasında fiyat farklarına yol açabilir. Dağıtıcı firmalar, bayilerin tavan fiyatlara bağlı kalmasını sağlamak için tavsiye edilen fiyatlar belirler. Bu nedenle tüketicilerin en uygun fiyatı bulma çabası içinde olmaları gerekmektedir.