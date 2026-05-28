Kapat
Akaryakıt fiyatları! 28 Mayıs Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

28 Mayıs 2026 itibarıyla benzin fiyatı 64.29875 TL, motorin fiyatı ise 67.02625 TL olmuştur. Bu fiyatlar, uluslararası petrol ve döviz kurlarından etkilenmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları farklılık gösterir. Bayiden bayiye değişen pompa fiyatları, indirim ve zamlarla sürekli dalgalanır. Tüketicilerin akaryakıt harcamalarını planlaması açısından bu durum büyük önem taşır.

28 Mayıs 2026 itibarıyla benzin fiyatı 64.29875 TL’dir. Motorin fiyatı ise 67.02625 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarından etkilenmektedir. Sürekli bir değişim göstermektedirler. Akaryakıt sektöründeki dalgalanmalar, otomobil sahiplerini doğrudan etkilemektedir. İşletmeleri de etkilemektedir. Bu durum, tüketicilerin akaryakıt harcamalarını planlamasında önemli bir rol oynamaktadır.

Ülkemizin büyük şehirlerinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki akaryakıt fiyatları farklılık arz etmektedir. Bayiden bayiye değişkenlik göstermektedir. Pompa fiyatları, zam ve indirimlerle sürekli değişmektedir. Bu nedenle bu şehirlerdeki fiyatlar ayrı ayrı izlenmelidir. Dağıtıcı firmaların kendi bayilikleri için tavan fiyat belirleme hakkı mevcuttur. Rekabet koşullarını şekillendirmektedir. Hem yerel hem global etkenler, akaryakıt alımını etkileyen önemli unsurlar arasındadır.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
67.03
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
64.3
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
44.46
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.1
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.04
Gazyağı
73.61
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

