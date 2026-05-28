Akaryakıt fiyatları! 28 Mayıs Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

28 Mayıs 2026 itibarıyla benzin fiyatı 64.29875 TL’dir. Motorin fiyatı ise 67.02625 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarından etkilenmektedir. Sürekli bir değişim göstermektedirler. Akaryakıt sektöründeki dalgalanmalar, otomobil sahiplerini doğrudan etkilemektedir. İşletmeleri de etkilemektedir. Bu durum, tüketicilerin akaryakıt harcamalarını planlamasında önemli bir rol oynamaktadır.

Ülkemizin büyük şehirlerinde, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki akaryakıt fiyatları farklılık arz etmektedir. Bayiden bayiye değişkenlik göstermektedir. Pompa fiyatları, zam ve indirimlerle sürekli değişmektedir. Bu nedenle bu şehirlerdeki fiyatlar ayrı ayrı izlenmelidir. Dağıtıcı firmaların kendi bayilikleri için tavan fiyat belirleme hakkı mevcuttur. Rekabet koşullarını şekillendirmektedir. Hem yerel hem global etkenler, akaryakıt alımını etkileyen önemli unsurlar arasındadır.