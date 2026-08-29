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Akaryakıt fiyatları! 29 Ağustos Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

29 Ağustos 2026 itibarıyla benzin fiyatı 74,31 TL, motorin fiyatı ise 77,43 TL olarak belirlendi. Akaryakıt maliyetlerinin artması, sürücüleri fiyatları daha yakından takip etmeye yönlendiriyor. Uluslararası enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişimler ve yerel ekonomik koşullar akaryakıt fiyatlarını etkileyen faktörler arasında. Büyük şehirlerde farklı bayilerin fiyatları da yerel talep ve koşullara bağlı olarak değişiyor.

Akaryakıt fiyatları! 29 Ağustos Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

29 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 74,30875 TL, motorin fiyatı ise 77,425 TL olarak belirlendi. Bu durum, sürücülerin akaryakıt maliyetlerini daha dikkatli takip etme gerekliliğini artırdı. Fiyatlar, uluslararası enerji piyasalarındaki dalgalanmalara bağlı olarak şekilleniyor. Döviz kurlarındaki değişim de fiyatları etkileyen önemli bir faktördür. Bununla birlikte, yerel ekonomik koşullar da fiyatların belirlenmesinde rol oynuyor.

Pazar koşulları ve talep, farklı şehirlerde benzin ve motorin fiyatlarında önemli farklılıklar yaratabiliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları bayilere göre değişebilir. Bu, sürücülerin dikkat etmesi gereken bir başka husustur. Dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde kendi bayilerine tavan fiyatlar belirliyor. Bu sayede, belirlenen fiyatların dışına çıkılması önlenmiş oluyor.

Akaryakıt fiyatları sürekli olarak değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle, sürücülerin güncel fiyatları takip etmesi önem arz ediyor.

Akaryakıt fiyatları! 29 Ağustos Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
77.43
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
74.31
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
40.42
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
59.28
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.19
Gazyağı
79.06
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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