Akaryakıt fiyatları! 29 Ağustos Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

29 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 74,30875 TL, motorin fiyatı ise 77,425 TL olarak belirlendi. Bu durum, sürücülerin akaryakıt maliyetlerini daha dikkatli takip etme gerekliliğini artırdı. Fiyatlar, uluslararası enerji piyasalarındaki dalgalanmalara bağlı olarak şekilleniyor. Döviz kurlarındaki değişim de fiyatları etkileyen önemli bir faktördür. Bununla birlikte, yerel ekonomik koşullar da fiyatların belirlenmesinde rol oynuyor.

Pazar koşulları ve talep, farklı şehirlerde benzin ve motorin fiyatlarında önemli farklılıklar yaratabiliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları bayilere göre değişebilir. Bu, sürücülerin dikkat etmesi gereken bir başka husustur. Dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde kendi bayilerine tavan fiyatlar belirliyor. Bu sayede, belirlenen fiyatların dışına çıkılması önlenmiş oluyor.

Akaryakıt fiyatları sürekli olarak değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle, sürücülerin güncel fiyatları takip etmesi önem arz ediyor.