Akaryakıt fiyatları! 29 Haziran Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı 29 Haziran 2026 itibarıyla 62.24 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 64.50 TL oldu. Bu fiyatlar, sürücülerin günlük akaryakıt alımında bütçelerini etkileyecek önemli bir gösterge. Akaryakıt sektöründeki dalgalanmalar yıl boyunca meydana geliyor. Fiyatlar çeşitli sebeplerle yükseliyor veya düşüyor. Özellikle uluslararası petrol fiyatları, döviz kurları ve talep gibi faktörler bu değişimlerde etkili oluyor.

Ülke genelinde benzin ve motorin fiyatları farklılık gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler arasında değişim olabiliyor. Piyasa koşulları belirleyici bir rol oynuyor. Dağıtıcılar, belirli bayiler için tavan fiyatlar belirleyebiliyor. Bu durum, tüketicilerin ne kadar ödeyeceğini etkiliyor. Akaryakıt alımında yerel fiyatların düzenli olarak takip edilmesi önem taşıyor. Bu nedenle sürücüler için faydalı olacaktır.