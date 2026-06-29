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Akaryakıt fiyatları! 29 Haziran Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı 29 Haziran 2026 tarih itibarıyla 62.24 TL, motorin ise 64.50 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, sürücülerin akaryakıt alımında bütçelerini önemli ölçüde etkileyecek. Akaryakıt sektöründe yaşanan dalgalanmalar, uluslararası petrol fiyatları, döviz kurları ve talep gibi etmenlerden kaynaklanıyor. Büyük şehirlerdeki fiyat farklılıkları ise piyasa koşullarına bağlı olarak değişim gösteriyor. Tüketicilerin yerel fiyatları takip etmesi büyük önem taşıyor.

Akaryakıt fiyatları! 29 Haziran Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı 29 Haziran 2026 itibarıyla 62.24 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 64.50 TL oldu. Bu fiyatlar, sürücülerin günlük akaryakıt alımında bütçelerini etkileyecek önemli bir gösterge. Akaryakıt sektöründeki dalgalanmalar yıl boyunca meydana geliyor. Fiyatlar çeşitli sebeplerle yükseliyor veya düşüyor. Özellikle uluslararası petrol fiyatları, döviz kurları ve talep gibi faktörler bu değişimlerde etkili oluyor.

Ülke genelinde benzin ve motorin fiyatları farklılık gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler arasında değişim olabiliyor. Piyasa koşulları belirleyici bir rol oynuyor. Dağıtıcılar, belirli bayiler için tavan fiyatlar belirleyebiliyor. Bu durum, tüketicilerin ne kadar ödeyeceğini etkiliyor. Akaryakıt alımında yerel fiyatların düzenli olarak takip edilmesi önem taşıyor. Bu nedenle sürücüler için faydalı olacaktır.

Akaryakıt fiyatları! 29 Haziran Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.5
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.24
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
32.82
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
45.82
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
37.39
Gazyağı
60.12
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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