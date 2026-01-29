FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 29 Ocak Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

29 Ocak 2026 itibarıyla benzin fiyatları 55.22 TL, motorin fiyatları ise 57.35 TL olarak belirlenmiştir. Tüketiciler, akaryakıt fiyatlarının arz-talep dengesi, uluslararası petrol fiyatları gibi faktörlerden etkilendiğini gözlemleyebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları farklılık gösterebilir. Dağıtıcı firmaların tavan fiyat uygulamaları da fiyat oluşumunu etkilemektedir. Bu koşullar altında tüketicilerin dikkatli olması gerekir.

Akaryakıt fiyatları! 29 Ocak Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Ezgi Sivritepe

29 Ocak 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 55.22 TL oldu. Motorin fiyatı ise 57.35 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmaları yansıtıyor. Tüketiciler, bu fiyatların yanı sıra zaman zaman indirimler ve zamlar ile de karşılaşabiliyor. Piyasa koşulları benzin ve motorin fiyatlarını etkiliyor. Arz-talep dengesi, uluslararası petrol fiyatları gibi faktörler de etkili.

Akaryakıt pompa fiyatları şehirler ve bayiler arasında farklılık gösterebiliyor. Örneğin, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar değişebiliyor. Bayi uygulamaları nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarında çeşitlilik görülüyor. Fiyatlar serbest piyasada belirlense de, dağıtıcı firmalar kendi bayileri için tavan fiyat belirliyor. Bu durum, fiyat oluşumunu etkileyebiliyor. Akaryakıt alırken tüketicilerin fiyat değişimlerini dikkate alması önemlidir.

AKARYAKIT FİYATLARI  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.35
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
55.22
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.17
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.29
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.28
Gazyağı
47.67
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
