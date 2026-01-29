Akaryakıt fiyatları! 29 Ocak Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

29 Ocak 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 55.22 TL oldu. Motorin fiyatı ise 57.35 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmaları yansıtıyor. Tüketiciler, bu fiyatların yanı sıra zaman zaman indirimler ve zamlar ile de karşılaşabiliyor. Piyasa koşulları benzin ve motorin fiyatlarını etkiliyor. Arz-talep dengesi, uluslararası petrol fiyatları gibi faktörler de etkili.

Akaryakıt pompa fiyatları şehirler ve bayiler arasında farklılık gösterebiliyor. Örneğin, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar değişebiliyor. Bayi uygulamaları nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarında çeşitlilik görülüyor. Fiyatlar serbest piyasada belirlense de, dağıtıcı firmalar kendi bayileri için tavan fiyat belirliyor. Bu durum, fiyat oluşumunu etkileyebiliyor. Akaryakıt alırken tüketicilerin fiyat değişimlerini dikkate alması önemlidir.