Akaryakıt fiyatları! 30 Haziran Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları 30 Haziran 2026 tarihinden itibaren belirlenmiştir. Benzin fiyatları 62,25 TL, motorin fiyatları ise 64,51 TL'dir. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalardan etkilenmektedir. Hammaddelerin maliyetleri ve döviz kuru hareketleri de fiyatları değiştirmektedir. Motorin fiyatlarının benzin fiyatlarından daha yüksek olması dikkat çekmektedir. Bu durum tarım ve taşımacılık sektörlerinin motorine olan talebinden kaynaklanmaktadır.

Benzin ve motorin fiyatları, ülke genelinde yoğun bir şekilde takip edilmektedir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat değişimleri gözlemlenmektedir. Akaryakıt fiyatlarının yerel bayiler arasında farklılık göstermesi önemli bir konudur. Tüketicilerin tercihlerinde bu fiyat değişimlerinin etkisi büyüktür. Dağıtıcı firmalar, bayiler için tavan fiyat belirleme kontrolleri yapmaktadır. Bu süreç, piyasa istikrarını sağlama çabası içindedir.