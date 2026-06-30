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Akaryakıt fiyatları! 30 Haziran Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları, 30 Haziran 2026 itibarıyla benzinde 62,25 TL ve motorinde 64,51 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, hammaddelerin maliyetleri ve döviz kuru hareketlerinden etkilenmektedir. Özellikle motorin fiyatının benzin fiyatından yüksek olması, tarım ve taşımacılık sektörlerinin talebine bağlıdır. Büyük şehirlerde fiyat değişikliklerine dikkat edilmektedir. Yerel bayiler arasında fiyat farklılıkları, tüketici tercihlerini etkileyen önemli bir faktördür.

Akaryakıt fiyatları! 30 Haziran Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatları 30 Haziran 2026 tarihinden itibaren belirlenmiştir. Benzin fiyatları 62,25 TL, motorin fiyatları ise 64,51 TL'dir. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalardan etkilenmektedir. Hammaddelerin maliyetleri ve döviz kuru hareketleri de fiyatları değiştirmektedir. Motorin fiyatlarının benzin fiyatlarından daha yüksek olması dikkat çekmektedir. Bu durum tarım ve taşımacılık sektörlerinin motorine olan talebinden kaynaklanmaktadır.

Benzin ve motorin fiyatları, ülke genelinde yoğun bir şekilde takip edilmektedir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat değişimleri gözlemlenmektedir. Akaryakıt fiyatlarının yerel bayiler arasında farklılık göstermesi önemli bir konudur. Tüketicilerin tercihlerinde bu fiyat değişimlerinin etkisi büyüktür. Dağıtıcı firmalar, bayiler için tavan fiyat belirleme kontrolleri yapmaktadır. Bu süreç, piyasa istikrarını sağlama çabası içindedir.

Akaryakıt fiyatları! 30 Haziran Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.51
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.25
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
32.82
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
45.82
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
37.39
Gazyağı
58.77
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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