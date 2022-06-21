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Akaryakıt fiyatları 30 lira oldu! CHP'den olay olacak 'motorin' iddiası geldi: Tarih verdi ve ‘40 lirayı da geçecek’ dedi

21.06.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamlar sonrasında akaryakıt fiyatları 30 lirayı görürken son 7 aydaki artış oranı benzin litre fiyatı için yüzde 225, motorin litre fiyatı içinse yüzde 264 oldu. Üst üste yapılan zamlar vatandaşı isyan ettirirken CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’dan motorin fiyatlarına ilişkin ses getirecek bir iddia ortaya atıldı. Akın, artan akaryakıt fiyatlarının sebebinin hükümetin ekonomi politikaları olduğunu belirterek, motorin fiyatının Ağustos’ta 40 lirayı da geçebileceğini iddia etti.

Akaryakıt fiyatları 30 lira oldu! CHP'den olay olacak 'motorin' iddiası geldi: Tarih verdi ve ‘40 lirayı da geçecek’ dedi

Geçen yıl Eylül ayında 70 dolar olan petrol fiyatları 2022 Haziran ayında 120 dolar seviyelerine yükselerek yüzde 64’ten fazla değer kazandı. Yurt içinde ise dolar/TL kuru ve petroldeki yükselişle hemen her hafta en az bir kere zamlanan akaryakıt fiyatları ise 30 liraya ulaşmış durumda. Benzin ve motorin fiyatlarına üst üste yapılan zamlar sonrası 30 lirayı gören akaryakıt için CHP’den flaş bir iddia ortaya atıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, motorin litre fiyatının 40 lirayı geçeceği iddia etti. Akın bu rakamlar içinse Ağustos ayını işaret etti.

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Partinin Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Ahmet Akın, “Akaryakıttaki artış tüm dünyada fiyatlar arttığı için değil yanlış ekonomi politikaları yüzünden Türkiye’de pahalı. 7 aylık süreçte dolar, brent petrol ve Türk Lirası’ndaki değişimleri masaya yatırıp incelemek yeterli. Yüzde 99 oranında bağımlı olduğumuz petrol fiyatları uluslararası petrol fiyatı ve dolar kurundaki değişimle belirleniyor. 19 Kasım’da dolar 9,99 TL. Brent petrol fiyatı ise 78 dolar. O dönemde Türkiye’de benzinin pompa fiyatı 8,49 TL, motorin ise 8,27 TL. Aradan 11 gün geçiyor ve dolar 13,68 TL. Brent petrol ise 67 dolar. Benzin 9,75 TL, mazot ise 9,86 kuruşa satılıyor. Çünkü dolar TL karşısında yüzde 37 değer kazandı. Dolar arttıkça akaryakıta zam geliyor” ifadelerini kullandı.

7 AYDA BENZİNE YÜZDE 225, MOTORİNE YÜZDE 264 ZAM

Benzin ve motorin fiyatlarının 7 ayda yüzde 200’den fazla arttığını dile getiren Akın, akaryakıt istasyonlarının vergi dairesine döndüğünü belirtti. Akın sözlerine şöyle devam etti:

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“Aralık 2021’de dolar TL karşısında tarihi rekor kırıyor. TL 17 Aralık’ta bir ay öncesine göre yüzde 65 değer kaybediyor. Uluslararası piyasalarda ise brent petrol yüzde 10 düşüyor. O tarihte benzin bir önceki aya göre yüzde 29, mazot ise yüzde 26 zamlanıyor. 24 Aralık’ta ise doların 11 TL seviyelerine geri çekilmesi ve brent petrolün bir ay öncesine göre yüzde 6 değer kaybetmesine rağmen bir ay öncesine göre yüzde 38, motorin yüzde 40 zamlandı. Bugün dolar 17,38, brent petrol 113 dolar. Türk Lirası’ndaki değer kaybı 7 ayda yüzde 75. Brent petrol 7 ayda yüzde 45 artmış. Bugün benzin 27,63 TL, motorin ise 30 TL’den satılıyor. Benzin 7 ayda yüzde 225, motorin ise yüzde 264 zamlandı. Geçen 7 ayda Türk Lirası dolar karşısında yüzde 70 değer kaybetti. Bunların kesinlikle uluslararası piyasalarla alakalı olmadığını görüyoruz. Bir de OECD ülkeleri ‘bizim ülkelerimizde enerji enflasyonu yüzde 26’ diye açıklama yapıyor. Yanlış politikalar, doların yükselmesi ve akaryakıt üzerinden alınan vergiler benzin istasyonlarını vergi dairesine çevirdi.”

‘MOTORİN 40 TL’Yİ GEÇECEK’ İDDİASI

“Ben bundan yaklaşık 1 ay önce ‘mazot 30 lirayı geçecek’ dediğim zaman beni ‘manipülasyon yapıyor’ diyerek bombardımana uğrattılar. Ama geldiğimiz nokta 30 TL” diyen Ahmet Akın, “Ne olacak şimdi? Net olarak söyleyeyim: Motorin Ağustos ayında 40 lirayı bulabilir. İktidarın müdahale etmemesi durumunda da tüketimin artacağı yaz aylarında hatta akaryakıt fiyatları 40 lirayı dahi geçebilir. Böyle giderse kaçınılmaz bir durum bu. Ekonomide yangın büyük ve büyümeye de devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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CHP'DEN BENZİN VE MOTORİN ÖNERİSİ! '6 LİRA UCUZLAR...'

CHP Hatay milletvekili Mehmet Güzelmansur, devletin akaryakıt üzerindeki ÖTV'yi sıfırlayıp KDV'yi yüzde 1'e düşürmesi halinde benzin ve motorin fiyatlarının 6 lira civarında ucuzlayacağını söyledi. Akaryakıta gelen zamların iğneden ipliğe her şeyin fiyatını artırdığını belirten Güzelmansur, 'Halkını rahatlatmak için bşata Almanya olmak üzere birçok ülke akaryakıttaki vergiyi kaldırdı. Hükümet de halk için vergiden vazgeçerse çiftçi tarlasına döner. Taksici, dolmuşcu, servisçi, esnaf zarardan kurtulur' dedi.

"RAHATSIZ EDİCİ DÜZEYDE"

AK Parti grubunda geçtiğimiz günlerde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akaryakıt fiyatları hakkında yaptığı açıklamasında, artışların sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkilediğini belirterek, "Pompa fiyatlarında ortaya çıkan rakamlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Petrol tüketiminin çok büyük bölümünü ithalat ile karşılayan bir ülke olarak hem ham petrol fiyatlarındaki yükselişten hem de kurdaki artıştan anında etkileniyoruz” demişti.

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NEBATİ: AZAMİ GAYRET GÖSTERİYORUZ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, “Bugün gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler istisnasız yüksek enflasyon yaşıyor. Petrol bugün 120 dolar seviyesine kadar yükselmiş durumda. Doğalgaz ise 2020'den bu yana 10 kat artış gösterdi. Girdi maliyetlerindeki bu artışlar ülkemizde de fiyatları etkiliyor. Büyük ölçüde beklentilerden kaynaklanan fiyat artışlarının vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıması için azami bir gayret gösteriyor ve gerekli adımları atmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

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