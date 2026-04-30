Akaryakıt fiyatları! 30 Nisan Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

30 Nisan 2026 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatları dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Benzin fiyatı 63.74 TL, motorin fiyatı ise 71.64 TL olarak belirlendi. Bu rakamlar, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişim göstermektedir. Yerel ekonomik faktörler de fiyatları etkileyen unsurlardandır. Araç sahipleri, bu fiyatlarla birlikte vergi oranlarının ve döviz kurlarının da etkisini hissetmektedir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları arasında farklılıklar gözlemlenmektedir. Bu farklılıklar, bayiler arasındaki rekabetten kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda dağıtıcıların bayilerine tavan fiyat uygulama hakları da etkilidir. Bu durum, fiyatların zamanla artış veya azalış göstermesine neden olmaktadır. Sürücülerin harcama planları da bu değişkenlikten etkilenebilir. Akaryakıt pompa fiyatlarının daima değişken olabileceği unutulmamalıdır.