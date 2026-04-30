Akaryakıt fiyatları! 30 Nisan Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

30 Nisan 2026 itibarıyla akaryakıt fiyatları dikkat çeken seviyelerdedir. Benzin fiyatı 63.74 TL, motorin fiyatı ise 71.64 TL olarak belirlenmiştir. Piyasalardaki dalgalanmalar, yerel ekonomik faktörler ve vergi oranları bu rakamları etkilemektedir. Özellikle büyük şehirlerdeki fiyat farklılıkları, bayiler arasındaki rekabete ve dağıtıcıların tavan fiyat uygulamalarına bağlıdır. Araç sahipleri, bu değişken fiyatlarla harcama planlarını gözden geçirmek zorunda kalmaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 30 Nisan Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
30 Nisan 2026 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatları dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Benzin fiyatı 63.74 TL, motorin fiyatı ise 71.64 TL olarak belirlendi. Bu rakamlar, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişim göstermektedir. Yerel ekonomik faktörler de fiyatları etkileyen unsurlardandır. Araç sahipleri, bu fiyatlarla birlikte vergi oranlarının ve döviz kurlarının da etkisini hissetmektedir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları arasında farklılıklar gözlemlenmektedir. Bu farklılıklar, bayiler arasındaki rekabetten kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda dağıtıcıların bayilerine tavan fiyat uygulama hakları da etkilidir. Bu durum, fiyatların zamanla artış veya azalış göstermesine neden olmaktadır. Sürücülerin harcama planları da bu değişkenlikten etkilenebilir. Akaryakıt pompa fiyatlarının daima değişken olabileceği unutulmamalıdır.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
71.64
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
63.74
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
43.17
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
58.85
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
45.76
Gazyağı
84.92
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
