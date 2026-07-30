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Akaryakıt fiyatları! 30 Temmuz Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

30 Temmuz 2026'da benzin fiyatı 67,11 TL, motorin fiyatı ise 77,22 TL seviyesine ulaştı. Bu durum, akaryakıt maliyetlerinin sürücüler ve taşıma sektöründeki işletmeler için önemli bir etken haline geldiğini gösteriyor. Artan akaryakıt ücretleri, bütçe yönetimini zorlaştırabilir. Büyük şehirlerde de benzin ve motorin fiyatları arasında farklılıklar gözlemleniyor. Tüketicilere sunulan seçenekler sayesinde rekabet ortamı artıyor.

Akaryakıt fiyatları! 30 Temmuz Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

30 Temmuz 2026 tarihinde benzin ve motorin fiyatları dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Benzin fiyatı 67,11 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 77,22 TL oldu. Bu durum, akaryakıt maliyetlerinin sürücüler ve taşıma sektöründeki işletmeler için önemli bir unsur haline geldiğini göstermektedir. Artan akaryakıt ücretleri nedeniyle sürücüler, bütçelerini yönetmekte zorlanabilir. Rapor edilen fiyatlar piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Akaryakıt fiyatlarının dinamik bir yapıya sahip olduğu açıktır. Zam ya da indirim haberleriyle sık sık değişebilmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları arasında farklılıklar gözlemlenmektedir. Bayiler arasında önemli fiyat farkları olabilir. Dağıtıcı firmaların bayilerde uyguladığı tavan fiyatlar, rekabet ortamının bir sonucudur. Bu durum, tüketicilere daha fazla seçenek sunar. Ancak aynı zamanda fiyat dengesizliklerine neden olabilir.

Akaryakıt fiyatları! 30 Temmuz Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
77.22
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
67.11
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
37.73
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.48
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
42.66
Gazyağı
75.72
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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