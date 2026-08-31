Akaryakıt fiyatları! 31 Ağustos Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Ağustos 2026 itibarıyla benzin fiyatı 74.30875 TL’dir. Motorin fiyatı ise 77.425 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlarla birlikte akaryakıt tüketimi hakkında tartışmalar sürmektedir. Motorin fiyatları, tarım ve nakliye sektöründeki artışlarla dikkat çekmektedir. Bu durum, tüketicilerin bütçelerinde ek yükler oluşmasına yol açabilir.

Akaryakıt fiyatları gün içerisinde zam ve indirimlere göre değişim gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ile motorin fiyatları arasında farklılıklar görülmektedir. Bu farklılıklar bayiler arasında rekabeti etkilemektedir. Piyasa koşullarına göre dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyat belirleyebilir. Bu durum, fiyatlandırma sürecini yönlendirmektedir.