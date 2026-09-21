Tarımsal girdi fiyat endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 27,62, aylık yüzde 0,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı. Endeks geçen yılın aralık ayına göre yüzde 17,15, Temmuz 2025'e göre yüzde 27,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,39 yükseldi.

ANA GRUPLARDAKİ DEĞİŞİM

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 0,01 azalış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 1,48 artış kaydedildi.

Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 28,82, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 20,53 yükseliş görüldü.

YILLIK ARTIŞTA ZİRVE GÜBRE VE TOPRAK GELİŞTİRİCİLERDE

Yıllık Tarım-GFE'ye göre, 11 alt grup yüksek değişim gösterdi.

Temmuzda yıllık bazda artışın en az olduğu alt gruplar, yüzde 19,43 ile malzemeler, yüzde 22,28 ile makine bakım masrafları oldu. Yıllık artışın en yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 33,07 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 32,96 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

AYLIK DEĞİŞİMDE 8 ALT GRUPTA ARTIŞ

Aylık Tarım-GFE'ye göre 3 alt grup daha düşük ve 8 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.

Temmuzda bir önceki aya göre hayvan yeminde yüzde 1,64 azalış görülürken, gübre ve toprak geliştiriciler yüzde 3,16 ile en fazla düşüş gösteren alt grup oldu.

Buna karşılık, aylık artışın en yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 1,54 ile malzemeler, yüzde 4,82 ile enerji ve yağlayıcılar olarak hesaplandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır