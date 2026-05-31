Akaryakıt fiyatları! 31 Mayıs Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

31 Mayıs 2026 itibarıyla benzin fiyatları 64,30 TL’dir. Motorin fiyatları ise 67,03 TL seviyelerindedir. Bu fiyatlar, akaryakıtın pompa fiyatlarındaki artış ve azalışlarla doğrudan bağlantılıdır. Sürücüleri etkileyen bu değişimler, uluslararası piyasaların dalgalanmaları ile döviz kurlarıyla yakından ilişkilidir. Maliyetlerin yükselmesi ya da düşmesi, akaryakıt fiyatlarının günlük bazda değişmesine neden olmaktadır.

Akaryakıt fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklılık göstermektedir. Bu farklılık, bayilere ve lokasyona bağlıdır. Serbest piyasa koşullarında oluşan fiyatlar, dağıtım şirketlerinin belirlediği tavan fiyatları ile değişiklik gösterebilir. Benzin ve motorin alırken fiyat farklılıklarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu durum, ekonominizi daha iyi yönetmenize yardımcı olacaktır.