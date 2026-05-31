FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 31 Mayıs Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

31 Mayıs 2026 itibarıyla akaryakıt fiyatları önemli bir değişim göstermektedir. Benzin fiyatları 64,30 TL’ye, motorin fiyatları ise 67,03 TL’ye ulaşmıştır. Bu fiyat dalgalanmaları, uluslararası piyasalar ve döviz kurlarındaki hareketlilikten etkilenmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerdeki fiyat farklılıkları, bayilere ve lokasyona göre değişiklik göstermektedir. Alım yaparken fiyatları dikkate almak ekonomik yönetim açısından kritik öneme sahiptir.

Akaryakıt fiyatları! 31 Mayıs Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

31 Mayıs 2026 itibarıyla benzin fiyatları 64,30 TL’dir. Motorin fiyatları ise 67,03 TL seviyelerindedir. Bu fiyatlar, akaryakıtın pompa fiyatlarındaki artış ve azalışlarla doğrudan bağlantılıdır. Sürücüleri etkileyen bu değişimler, uluslararası piyasaların dalgalanmaları ile döviz kurlarıyla yakından ilişkilidir. Maliyetlerin yükselmesi ya da düşmesi, akaryakıt fiyatlarının günlük bazda değişmesine neden olmaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 31 Mayıs Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

Akaryakıt fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklılık göstermektedir. Bu farklılık, bayilere ve lokasyona bağlıdır. Serbest piyasa koşullarında oluşan fiyatlar, dağıtım şirketlerinin belirlediği tavan fiyatları ile değişiklik gösterebilir. Benzin ve motorin alırken fiyat farklılıklarını göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu durum, ekonominizi daha iyi yönetmenize yardımcı olacaktır.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emekli için '90 bin TL' rakamı: Artıyor (Ziraat Akbank promosyon)Emekli için '90 bin TL' rakamı: Artıyor (Ziraat Akbank promosyon)
'Böyle bir yoğunluğu beklemiyorduk' 4. günde bile doldu taştı'Böyle bir yoğunluğu beklemiyorduk' 4. günde bile doldu taştı

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
67.03
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
64.3
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
44.46
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.1
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.04
Gazyağı
73.61
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'na yakın isimden Mansur Yavaş sözleri! "Aday gösterebiliriz"

Kılıçdaroğlu'na yakın isimden Mansur Yavaş sözleri! "Aday gösterebiliriz"

Edirne'den kahreden haber! 9 saat arayla cansız bedenleri bulundu

Edirne'den kahreden haber! 9 saat arayla cansız bedenleri bulundu

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

CANLI | Paris St Germain - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

Kanye West'in İstanbul konserine ünlü isimlerden yoğun ilgi

Kanye West'in İstanbul konserine ünlü isimlerden yoğun ilgi

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.