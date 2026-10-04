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Akaryakıt fiyatları! 4 Ekim Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

4 Ekim 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 84.625 TL, motorin fiyatı ise 94.995 TL olarak belirlendi. Bu artış, otomobil sahiplerinin bütçelerini zorlamaktadır. Akaryakıt piyasasındaki dalgalanmalar, global petrol fiyatlarıyla doğrudan ilişkilidir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları gözlemleniyor. Dağıtıcı firmaların belirlediği tavan fiyatlar ve rekabet, tüketici ihtiyaçlarının planlanmasında önemli rol oynuyor.

Akaryakıt fiyatları! 4 Ekim Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

4 Ekim 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 84.625 TL. Motorin fiyatı ise 94.995 TL seviyelerinde işlem görmekte. Bu artış, otomobil sahiplerinin bütçelerini etkileyebilir. Aynı şekilde nakliye sektöründe faaliyet gösterenleri de zorlayabilir. Akaryakıt piyasasındaki dalgalanmalar, global petrol fiyatlarına bağlıdır. Bu durum yerel piyasalara yansır. Böylece tüketici fiyatları da etkilenmektedir.

Akaryakıt pompa fiyatları şehirler arasında fark gösterebilir. Bayiler arasında da değişiklikler yaşanabiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatlarında sıkça farklılıklar gözlemleniyor. Dağıtıcı firmaların kendi bayileri için belirlediği tavan fiyatlar önemli bir faktördür. Rekabetçi piyasa yapısı, bu fiyatların öngörülebilir olmasını sağlar. Ayrıca, bu durum, tüketicilerin akaryakıt ihtiyaçlarını planlamalarına yardımcı olabilir.

Akaryakıt fiyatları! 4 Ekim Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
95
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
84.63
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.28
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
67.63
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.39
Gazyağı
94.73
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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