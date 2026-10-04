Akaryakıt fiyatları! 4 Ekim Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

4 Ekim 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 84.625 TL. Motorin fiyatı ise 94.995 TL seviyelerinde işlem görmekte. Bu artış, otomobil sahiplerinin bütçelerini etkileyebilir. Aynı şekilde nakliye sektöründe faaliyet gösterenleri de zorlayabilir. Akaryakıt piyasasındaki dalgalanmalar, global petrol fiyatlarına bağlıdır. Bu durum yerel piyasalara yansır. Böylece tüketici fiyatları da etkilenmektedir.

Akaryakıt pompa fiyatları şehirler arasında fark gösterebilir. Bayiler arasında da değişiklikler yaşanabiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatlarında sıkça farklılıklar gözlemleniyor. Dağıtıcı firmaların kendi bayileri için belirlediği tavan fiyatlar önemli bir faktördür. Rekabetçi piyasa yapısı, bu fiyatların öngörülebilir olmasını sağlar. Ayrıca, bu durum, tüketicilerin akaryakıt ihtiyaçlarını planlamalarına yardımcı olabilir.