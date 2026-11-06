Akaryakıt fiyatları! 6 Kasım Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

6 Kasım 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 75.3075 TL’dir. Motorin fiyatı ise 100.53 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, araç sahipleri için önemli maliyet kalemleridir. Motorin fiyatlarının benzin fiyatlarına göre daha yüksek olması dikkat çekmektedir. Bu durum, ticari araç kullanıcıları açısından ek bir yük anlamına geliyor. Fiyatların yükselmesi, genel ekonomik koşulları da etkilemektedir. Ulaştırma ve nakliye maliyetleri artış göstermektedir.

Akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde değişkenlik gösterebilir. Zam veya indirimler bu fiyatları etkileyebilir. Farklı bayiler arasında fiyat farklılıkları da sık rastlanan bir durumdur. Dağıtıcı firmalar, bayileri için belirledikleri tavan fiyatlarla hizmet sağlamaktadır. Bu, piyasada bir denge oluşturma amacı taşımaktadır. Ancak yerel piyasa koşullarına bağlı olarak fiyatlar değişmektedir. Akaryakıt alırken farklı bayilerdeki fiyatları karşılaştırmak önemlidir. Bu, tasarruf sağlamanın önemli bir yolu olabilir.