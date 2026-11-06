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Akaryakıt fiyatları! 6 Kasım Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

6 Kasım 2026 tarihli akaryakıt fiyatları, benzin 75.3075 TL ve motorin 100.53 TL olarak belirlendi. Fiyatlardaki bu artış, özellikle ticari araç kullanıcıları için ek mali yük oluşturuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki fiyat farklılıkları dikkat çekiyor. Dağıtıcı firmaların tavan fiyatları, yerel koşullara göre değişiklik gösterebiliyor. Akaryakıt alırken farklı bayilerdeki fiyatların karşılaştırılması, tasarruf sağlamak için önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 6 Kasım Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

6 Kasım 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 75.3075 TL’dir. Motorin fiyatı ise 100.53 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, araç sahipleri için önemli maliyet kalemleridir. Motorin fiyatlarının benzin fiyatlarına göre daha yüksek olması dikkat çekmektedir. Bu durum, ticari araç kullanıcıları açısından ek bir yük anlamına geliyor. Fiyatların yükselmesi, genel ekonomik koşulları da etkilemektedir. Ulaştırma ve nakliye maliyetleri artış göstermektedir.

Akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde değişkenlik gösterebilir. Zam veya indirimler bu fiyatları etkileyebilir. Farklı bayiler arasında fiyat farklılıkları da sık rastlanan bir durumdur. Dağıtıcı firmalar, bayileri için belirledikleri tavan fiyatlarla hizmet sağlamaktadır. Bu, piyasada bir denge oluşturma amacı taşımaktadır. Ancak yerel piyasa koşullarına bağlı olarak fiyatlar değişmektedir. Akaryakıt alırken farklı bayilerdeki fiyatları karşılaştırmak önemlidir. Bu, tasarruf sağlamanın önemli bir yolu olabilir.

Akaryakıt fiyatları! 6 Kasım Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
100.53
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
75.31
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
45.94
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
66.3
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.79
Gazyağı
93.12
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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