Akaryakıt fiyatları! 7 Kasım Cuma 2025 Bugünkü benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar?

7 Kasım 2025 tarihi itibarıyla benzin ve motorin fiyatları sırasıyla 53,63 TL ve 57,54 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, dünya genelindeki petrol fiyatları ve döviz kuru dalgalanmalarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde, akaryakıt bayileri arasında önemli fiyat farklılıkları dikkat çekiyor. Sürücülerin, farklı bayi fiyatlarını göz önünde bulundurarak akaryakıt alırken dikkatli olmaları gerekiyor.

Ezgi Sivritepe

Benzin ve motorin fiyatları, 7 Kasım 2025 itibarıyla sırasıyla 53,63 TL ve 57,54 TL olarak belirlendi. Otogaz ise 27,19 TL olarak satışa sunuldu. Bu fiyatlar, dünya genelinde petrol fiyatları ile döviz kuru dalgalanmalarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Akaryakıt fiyatları farklılık gösterebilir. Özellikle büyükşehirlerde bayiler arasında belirgin fiyat farkları gözlemleniyor. Rekabet ortamı, bazı bayilerin fiyatlarının diğerlerine göre daha avantajlı olmasını sağlıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde pompa fiyatlarının değişim gösterdiği biliniyor. Farklı bayi fiyatları, serbest piyasa koşullarında oluşuyor. Dağıtıcı firmalar, kendi bayileri için belirledikleri tavan fiyatlarla rekabetçi bir denge yaratmaya çalışıyor. Bu nedenle, sürücülerin akaryakıt alırken dikkatli olmaları önemli.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.54
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.63
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.19
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.64
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.7
Gazyağı
47.57
