Akaryakıt fiyatları! 7 Kasım Cuma 2025 Bugünkü benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 7 Kasım 2025 itibarıyla sırasıyla 53,63 TL ve 57,54 TL olarak belirlendi. Otogaz ise 27,19 TL olarak satışa sunuldu. Bu fiyatlar, dünya genelinde petrol fiyatları ile döviz kuru dalgalanmalarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Akaryakıt fiyatları farklılık gösterebilir. Özellikle büyükşehirlerde bayiler arasında belirgin fiyat farkları gözlemleniyor. Rekabet ortamı, bazı bayilerin fiyatlarının diğerlerine göre daha avantajlı olmasını sağlıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde pompa fiyatlarının değişim gösterdiği biliniyor. Farklı bayi fiyatları, serbest piyasa koşullarında oluşuyor. Dağıtıcı firmalar, kendi bayileri için belirledikleri tavan fiyatlarla rekabetçi bir denge yaratmaya çalışıyor. Bu nedenle, sürücülerin akaryakıt alırken dikkatli olmaları önemli.