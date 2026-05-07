Akaryakıt fiyatları! 7 Mayıs Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 7 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla ülke genelinde oldukça yüksek bir seviyeye ulaştı. Benzin pompa fiyatı 64.46 TL olarak belirlendi. Motorinin pompa fiyatı ise 71.74 TL oldu. Akaryakıt tüketicileri, bu fiyatların dalgalanması ile sık sık karşılaşıyor. Piyasalardaki gelişmeler de fiyatlar üzerinde etki yaratmaya devam ediyor. Farklı illerdeki istasyonlar arasında da fiyat farklılıkları gözlemleniyor. Bu durum, tüketicilerin hangi istasyondan alım yapacakları konusunda araştırma yapmalarını gerektiriyor.

Ülke genelinde benzin ve motorin fiyatları, ekonomik koşullara bağlı olarak sürekli değişiyor. Vergi düzenlemeleri, uluslararası petrol fiyatları bu değişiklikleri etkiliyor. Büyük şehirlerde, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde akaryakıt fiyatları bayilere göre değişiklik gösterebiliyor. Serbest piyasada bayi fiyatları üzerinde, dağıtıcılar tavan fiyat belirliyor. Böylece fiyat dalgalanmaları kontrol altında tutulabiliyor. Akaryakıt almak isteyenlerin güncel fiyatları takip etmeleri önem taşıyor. Bu durum, alım yapacak kişiler için oldukça faydalı olacaktır.