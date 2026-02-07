Akaryakıt fiyatları! 7 Şubat Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

7 Şubat 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 55.38625 TL, motorin fiyatı 57.67375 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, tüketicilerin akaryakıt alımlarında dikkat etmesi gereken bir faktör haline geliyor. Güncel fiyatlar piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli güncelleniyor. Uluslararası petrol fiyatlarının değişkenliği de etkili bir unsur. Yakın tarihli veriler, benzin ve motorin fiyatlarının büyük şehirlerde önemli değişiklikler gösterdiğini ortaya koyuyor.

Akaryakıt fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklılık gösteriyor. Bayiler arasında bu farklılıklar artabiliyor. Serbest piyasa koşullarında belirlenen fiyatlar, dağıtıcıların bayilik sözleşmeleri çerçevesinde belirleniyor. Bazı bayiler, kendi fiyat uygulamaları ile tavan fiyat belirleyebiliyor. Tüketiciler benzin ve motorin alırken hangi bayi ile çalıştığına dikkat etmeli. Fiyatların nerelerde daha uygun olduğunu değerlendirmek önem taşıyor.