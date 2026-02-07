FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 7 Şubat Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

7 Şubat 2026 tarihi itibarıyla benzin ve motorin fiyatları güncellendi. Benzin fiyatı 55.38625 TL, motorin fiyatı ise 57.67375 TL olarak belirlendi. Bu fiyat değişiklikleri, piyasalardaki dalgalanmalara ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişkenliğe bağlı olarak farklılık gösteriyor. Tüketiciler, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt alırken bayiler arasındaki fiyat farklarını dikkate almalı.

Akaryakıt fiyatları! 7 Şubat Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Rümeysa Ezgi Sivritepe

7 Şubat 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 55.38625 TL, motorin fiyatı 57.67375 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, tüketicilerin akaryakıt alımlarında dikkat etmesi gereken bir faktör haline geliyor. Güncel fiyatlar piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli güncelleniyor. Uluslararası petrol fiyatlarının değişkenliği de etkili bir unsur. Yakın tarihli veriler, benzin ve motorin fiyatlarının büyük şehirlerde önemli değişiklikler gösterdiğini ortaya koyuyor.

Akaryakıt fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklılık gösteriyor. Bayiler arasında bu farklılıklar artabiliyor. Serbest piyasa koşullarında belirlenen fiyatlar, dağıtıcıların bayilik sözleşmeleri çerçevesinde belirleniyor. Bazı bayiler, kendi fiyat uygulamaları ile tavan fiyat belirleyebiliyor. Tüketiciler benzin ve motorin alırken hangi bayi ile çalıştığına dikkat etmeli. Fiyatların nerelerde daha uygun olduğunu değerlendirmek önem taşıyor.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Reddit resmen Türkiye'de! İstanbul'da şirket kurduReddit resmen Türkiye'de! İstanbul'da şirket kurdu
Piyasa fiyatının yarısı olunca kuyruk oldular!Piyasa fiyatının yarısı olunca kuyruk oldular!

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.67
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
55.39
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.34
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.84
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.63
Gazyağı
48.26
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Galatasaray'dan peş peşe transfer duyuruları! Önce Armando Güner sonra Boey...

Galatasaray'dan peş peşe transfer duyuruları! Önce Armando Güner sonra Boey...

Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.