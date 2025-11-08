Akaryakıt fiyatları! 8 Kasım Cumartesi 2025 Bugünkü benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar?

08 Kasım 2025 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde benzin fiyatı litre başına 53.62625 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatı ise 57.53625 TL olarak saptanmıştır. LPG fiyatı ise 27,19 TL olmuştur. Bu fiyatlar çeşitli faktörlerden etkilenir. Günlük olarak değişiklik gösterebilir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkileyen önemli etkenlerdir. Ham petrol fiyatları da fiyat belirlemede rol oynamaktadır. Ayrıca, ulusal vergi politikaları da göz önünde bulundurulmalıdır.

Ülkemizin büyük şehirleri İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları arasında farklılık gözlemlenmektedir. Bayiler arasında meydana gelen bu farklar serbest piyasa koşullarında değişkenlik arz etmektedir. Dağıtıcı firmalar kendi bayilerine tavan fiyat belirlemektedir. Bu düzenleme, fiyat farklılıklarını azaltmak amacı taşımaktadır. Akaryakıt fiyatları, güncel ekonomik şartlara bağlı olarak sürekli olarak revize edilebilir. Piyasa dinamikleri de bu durumu etkilemektedir.