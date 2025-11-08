FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 8 Kasım Cumartesi 2025 Bugünkü benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar?

Türkiye genelinde akaryakıt fiyatları güncellendi. 08 Kasım 2025 tarihi itibarıyla benzin litre fiyatı 53.62625 TL, motorin fiyatı ise 57.53625 TL olarak belirlenmiştir. Fiyatlar, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ham petrol fiyatları gibi faktörlerden etkilenmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatlarında farklılıklar gözlemlenmektedir. Serbest piyasa koşulları, akaryakıt fiyatlarının dinamik bir şekilde değişmesine imkan tanımaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 8 Kasım Cumartesi 2025 Bugünkü benzin, motorin, LPG fiyatları ne kadar?
Ezgi Sivritepe

08 Kasım 2025 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde benzin fiyatı litre başına 53.62625 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatı ise 57.53625 TL olarak saptanmıştır. LPG fiyatı ise 27,19 TL olmuştur. Bu fiyatlar çeşitli faktörlerden etkilenir. Günlük olarak değişiklik gösterebilir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkileyen önemli etkenlerdir. Ham petrol fiyatları da fiyat belirlemede rol oynamaktadır. Ayrıca, ulusal vergi politikaları da göz önünde bulundurulmalıdır.

Ülkemizin büyük şehirleri İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları arasında farklılık gözlemlenmektedir. Bayiler arasında meydana gelen bu farklar serbest piyasa koşullarında değişkenlik arz etmektedir. Dağıtıcı firmalar kendi bayilerine tavan fiyat belirlemektedir. Bu düzenleme, fiyat farklılıklarını azaltmak amacı taşımaktadır. Akaryakıt fiyatları, güncel ekonomik şartlara bağlı olarak sürekli olarak revize edilebilir. Piyasa dinamikleri de bu durumu etkilemektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternette satılıyordu: Bakanlık o ürünleri yasakladı!İnternette satılıyordu: Bakanlık o ürünleri yasakladı!
ABD'de kaos bitmiyor, yüzlerce uçuş iptal edildi: Yüzde 20'ye kadar azaltılabilirABD'de kaos bitmiyor, yüzlerce uçuş iptal edildi: Yüzde 20'ye kadar azaltılabilir

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.54
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.63
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.19
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.64
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.7
Gazyağı
47.57
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarttı

Türkiye, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarttı

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.