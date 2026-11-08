Akaryakıt fiyatları! 8 Kasım Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Son güncel verilere göre, 08 Kasım 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 74.57625 TL’dir. Motorin fiyatı ise 95.1425 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları dalgalı bir seyir izlemektedir. Bu durum birçok faktörden etkilenmektedir. Ham petrol fiyatlarındaki değişiklikler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve devlet politikaları, fiyatların şekillenmesinde rol oynamaktadır. Dolayısıyla, benzin ve motorin fiyatları sürekli değişim göstermektedir. Bu değişim piyasa koşullarına ve ekonomik duruma bağlıdır.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin büyük şehirlerinde farklılık gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi pek çok yerde fiyatlar değişmektedir. Bayilere ve dağıtım şirketlerine göre bu fiyatlar değişim göstermektedir. Akaryakıt dağıtıcıları, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyatları belirler. Bu, fiyat dalgalanmalarının kontrol edilmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, akaryakıt fiyatlarındaki değişim pompa fiyatlarıyla sınırlı değildir. Bölgesel ve bayi bazındaki değişimler de gözlemlenmektedir.