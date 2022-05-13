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Akaryakıt fiyatları için korkutan yükseliş: Hem brent petrol hem dolar atağa kalktı!

13.05.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkisi olan prent petrolün piyasadaki durumu ve dolar kurundaki yükseliş sonrası motorin ve benzin fiyatları için son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Uzmanlar petrol fiyatlarındaki yükselişin sebebini ise Ukrayna ve Rusya Savaşı kaynaklı tedarik endişelerine bağlıyor.

Akaryakıt fiyatları için korkutan yükseliş: Hem brent petrol hem dolar atağa kalktı!

Dün 108,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,45 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,28 artışla 108,82 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 107,25 dolardan alıcı buldu. Fiyatların yükselişinde, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan tedarik endişeleri etkili oldu.

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Avrupa Birliği üyesi ülkelerin temsilcileri, Rusya'ya uygulanacak yeni yaptırım paketinde yer alan petrol ithalatına yasak getirilmesi konusunda anlaşmaya varmak için bazı üye ülkelerin liderleriyle görüşmelerini sürdürüyor.

Öte yandan, Rus petrol üretimindeki düşüş de küresel piyasalarda arz darlığı endişelerini artırdı. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, Rusya'nın petrol üretimi, Batı yaptırımlarının ardından yavaşlayan ürün ihracatı ve düşen iç talep nedeniyle ülke rafinerilerinin çok daha az ham petrol işlemesi nedeniyle nisanda günlük yaklaşık 1 milyon varil azaldı.

Ayrıca, faiz artırımı beklentileri ve enflasyon endişeleri, ABD dolarındaki yükseliş ile Çin'de devam eden Kovid-19 kısıtlarının yarattığı ekonomik gerilemeye yönelik endişeler petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

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DOLAR DA YÜKSELİYOR

Brent petrol fiyatlarındaki hareketin yanı sıra dolar kurunun 15,40 liranın üzerine çıkması da akaryakıt fiyatları için doğrudan bir etki oluştururken yeni bir zam olasılığı gündeme gelebilir. Bu gelişmeler sonrasında akaryakıt, motorin ve benzin fiyatları için son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Geçtiğimiz gün benzin litre fiyatına 78 kuruşluk zam yapılmıştı. Buna göre İstanbul’da benzinin litre fiyatı 21 lirayı aştı.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 21,12 TL
Motorin (Mazot): 22,06 TL

ANKARA
Benzin: 21,21 TL
Motorin (Mazot): 22,10 TL

İZMİR
Benzin: 21,23 TL
Motorin (Mazot): 22,15 TL

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