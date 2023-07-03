Akaryakıt fiyatları için Temmuz 2022 sonrası ilk kez… Benzin ve motorine peş peşe zam gelmişti! Bu gece 2,11 TL daha artıyor (3 Temmuz Pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

Merkez Bankası’nın faiz artırım süreci ile dolar/TL kurunda yaşanan atak ve küresel piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan durum, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Haziran ayı boyunca hem motorin fiyatları hem de benzin fiyatı peş peşe zamlanmıştı. Mazot fiyatı toplamda 4,37 TL, benzin litre fiyatı ise 3,36 TL artmıştı. Bayramın hemen öncesinde ise LPG (otogaz) fiyatı 66 kuruş zamlanmıştı. Ancak sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren benzin litre fiyatı için 2,11 TL artış bekleniyor.

BENZİN ZAMMI SONRASI YENİ FİYATLAR

Benzin litre fiyatı için yapılacak 2,11 TL’lik zammın ardından fiyatlar ortalama olarak İstanbul için 26,17 TL, Ankara için 26,64 TL, İzmir içinse 26,63 TL olacak. Böylece benzin grubunda fiyatlar 2 Temmuz 2022 sonrası yeniden 25 TL’nin üzerine yükselecek.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN PETROL HAMLESİ

Bu yıl genel olarak yükselmesi beklenen petrol fiyatları, Çin'in salgın sonrası talep toparlanmasının hayal kırıklığı yaratması ve artan faiz oranlarının başka yerlerde durgunluk korkularını yaymasıyla baskılanmaya devam ediyor. Hatta Goldman Sachs ve Morgan Stanley gibi Wall Street tahmincileri, varil başına 100 dolarlık ham petrol getirisi tahminlerinden vazgeçerken piyasalar için çok kritik bir karar alındı. Suudi Arabistan tek taraflı olarak günde 1 milyon varillik p Teetrol üretim kesintisini en az bir ay daha uzatması beklendiği bildirildi. Fiyatlar bu gelişmelerle bugün yeşil bölgeye kayarken ham petrolün varili 70,67, brent petrolün varili ise 75,47 dolardan alıcı buluyor.

3 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 24.06 TL

Motorin: 23.85 TL

LPG (Otogaz): 11.33 TL

ANKARA

Benzin: 24.53 TL

Motorin: 24.32 TL

LPG (Otogaz): 11.46 TL

İZMİR

Benzin: 24.52 TL

Motorin: 24.45 TL

LPG (Otogaz): 11.32 TL



