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AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: 40 TL'yi aştı! Böylesi ilk kez oldu... Motorin litre fiyatı değişti! (13 Eylül 2023 Çarşamba güncel benzin-mazot fiyatı)

13.09.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika zam haberi: Akaryakıt fiyatları başta benzin ve motorin olmak üzere petrol fiyatları ile yön bulmaya devam ederken son fiyat artışıyla birlikte bir ilk yaşandı. Benzin fiyatı yerinde kalsa da bu gece yarısından itibaren motorin litre fiyatlarına zam geldi ve 40 lirayı aştı. Peki 13 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel mazot-benzin fiyatı…

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: 40 TL'yi aştı! Böylesi ilk kez oldu... Motorin litre fiyatı değişti! (13 Eylül 2023 Çarşamba güncel benzin-mazot fiyatı)

Akayakıtta son dakika zam: Petrol fiyatları yeni haftanın başında yaklaşık 10 ayın en yüksek seviyesinden düşerek geçtiğimiz ayki muhteşem rallinin ardından bugün 88 dolar civarında hareket ediyor. Brent petrolün zirvede olması ve dolar kurundaki yüksek seviyeler akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken “Benzine, motorine zam indirim var mı?” , “Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?” sorularına yanıt arayanlar için flaş bir gelişme yaşandı. Mazot fiyatları zamlandı.

SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELDİ! 40 TL'Yİ AŞTI

Motorinin litre fiyatına 13 Eylül Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 2,03 TL zam geldi. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği yaşanmadı.

Motorinin litresi zam sonrası İstanbul'da yaklaşık olarak 40.02, Ankara'da 40,56 ve İzmir'de ise 40,75 TL'ye yükseldi.

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13 EYLÜL 2023 ÇARŞAMBA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 36,87 TL
Motorin: 40,02 TL
LPG (Otogaz): 17,78 TL

ANKARA
Benzin: 37,44 TL
Motorin: 40,56 TL
LPG (Otogaz): 17,69 TL

İZMİR
Benzin: 37,56 TL
Motorin: 40,75 TL
LPG (Otogaz): 17,40 TL

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MOTORİN

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