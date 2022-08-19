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Akaryakıt fiyatlarına 2. zam! 19 Ağustos 2022 benzin ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, motorin fiyatları

19.08.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Önceki iki gün peş peşe motorine yapılacak olan zamların iptal edilmesinin ardından dün fiyatlar yine değişmişti. Dün fiyatlara yansıyan bir indirim bir zam haberi sonrası araç sahiplerine bugün kötü haber geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 7 kuruş zam bekleniyor. İşte güncel 19 Ağustos 2022 akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarına 2. zam! 19 Ağustos 2022 benzin ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, motorin fiyatları

Akaryakıt fiyatlarına geçen hafta yapılan indirimlerin ardından dolar/TL kurundaki hareketlilik sonrası zam haberi geldi. Dün motorin fiyatlarına 77 kuruş zam yapılırken benzinde ise 83 kuruş indirime gidilmişti. Dolar kurunun artmasıyla birlikte bir zam haberi de motorin fiyatı için geldi. Yarından geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,07 TL fiyat artışı bekleniyor. Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor. İşte zam sonrası akaryakıt fiyatları...

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BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Dün benzine yapılan 83 kuruşluk indirim sonrası ortalama fiyatlar; İstanbul'da litre fiyatı 20,33 liraya, Ankara'da 20,45 liraya, İzmir'de 20,44 liraya düştü.

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MOTORİNE ZAM KAPIDA!

Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre 20 Ağustos Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorine 1 lira 07 kuruşluk bir zam bekleniyor.

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MOTORİN NE KADAR, KAÇ TL?

Dün yapılan zam sonrası ortalama motorin fiyatları; İstanbul'da 24 liraya, Ankara'da 24,11 liraya ve İzmir'de ise 24,12 liraya yükseldi

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Konut ve kira fiyatlarını düşürecek yeni adım! Konut ve kira fiyatlarını düşürecek yeni adım!
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt akaryakıt fiyatları
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