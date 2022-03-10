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Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?

10.03.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle daralan arzın artırılacağı yönündeki beklentilerin etkisiyle Çarşamba günü yüzde 10'u aşan düşüş kaydederken, yeni işlem gününde dalgalı bir seyir izliyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim ihtimalinin güçlendirdi.

Akaryakıt fiyatlarına indirim gelecek mi?

Petrolde sert düşüşün ardından fiyatlamalarda dalgalanma görülüyor.Brent petrolün varil fiyatı, arz endişelerinin hafiflemesiyle uluslararası piyasalarda 112,23 dolar oldu.

Dün 131,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,14 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,98 artışla 112,23 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 108,98 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, piyasa yatırımcılarının Rus petrol arzında kesinti yaşanacağına ilişkin endişelerinin hafiflemesi ve Uluslararası Enerji Ajansının üye ülkelerin acil durum rezervlerinden piyasaya daha fazla petrol sunmaya hazır olduklarına ilişkin haberler ile dün gerilemeye başladı.

BAE'NİN OPEC VE OPEC+ ÇAĞRILARI ETKİLİ OLDU

Fiyatlar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna üretimi artırma çağrısında bulunacağına ilişkin haberler sonrası düşüşe geçti.

Rusya-Ukrayna savaşında diplomasiye yönelik atılan adımlar petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini destekliyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün Antalya Diplomasi Forumu marjında görüşme yapacak.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon 900 bin varil (yüzde 0,5) azalarak yaklaşık 411 milyon 600 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 833 bin varil düşeceği yönündeydi.

Brent petrolde teknik olarak 114,33 ile 117,58 dolar aralığının direnç, 111,08 ile 107,83 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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BENZİN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Brent petrol fiyatlarının düşüşe geçmesinin ardından dün, EPGİS tarafından yapılan zamlar geri alınmıştı. Petrol fiyatlarındaki yükselişle benzin ve mazot fiyatlarına arka arkaya zamlar gelirken, şimdi bu düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi oluştu.

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