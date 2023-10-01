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Akaryakıt fiyatlarında bu kez banka komisyonu isyanı! Yüzde 3’e yükseldi…

01.10.2023 08:42 | Son Güncelleme:
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Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamlar vatandaşları isyan ettirirken bir başka sorun daha gün yüzüne çıktı. Bankalar akaryakıt komisyon oranını yüzde 3'e çıkardı. Bin TL'lik akaryakıtta banka komisyonu 30 TL oldu. EPGİS Başkanı Aktaş, "Banka komisyonları vatandaşın bütçesini de etkiliyor" dedi. Akaryakıt bayileri de kredi kartı komisyonunu karşılayamayacak halde olduklarını belirtiyor.

Akaryakıt fiyatlarında bu kez banka komisyonu isyanı! Yüzde 3’e yükseldi…

Benzin ve motorine gelen zamlar tartışılmaya devam ederken bu kez bir başka sorun ortaya çıktı. Bankaların uyguladığı yüksek kredi kartı komisyon oranları akaryakıt sektörünü de vururken, komisyon oranlarında indirim bekleyen istasyonlar bankaların artırımı ile karşılaştı.

Geçtiğimiz haftalarda yüzde 2.5'lar seviyesinde olan kredi kartı komisyonu yüzde 3 seviyesine çıktı. Böylece kredi kartı ile akaryakıt alımında her 1.000 TL'nin 30 TL'sini bankalar komisyon olarak alırken, bu durum vatandaşı da etkilemeye başladı.

Son günlerde bankaların uyguladığı yüksek komisyon oranları nedeniyle bazı esnaf vatandaştan nakit ödeme ya da IBAN'a para gönderme talep ederken, benzer bir sorun uzun süredir akaryakıt sektöründe de yaşanıyor.

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ARTIŞIN SEBEBİ SAVAŞ

Sabah gazetesinin haberine göre; Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, konuyla ilgili bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan artışın başlıca nedeninin Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu söyledi.

Aktaş, "Bu durum yurtiçinde akaryakıt fiyatlarının günümüzde 40 TL sınırının üstüne çıkmasına sebep oldu. Bu yükseliş tüketiciyi etkilediği kadar ürünün son tüketiciye ulaşmasının son halkası olan istasyonları da vurdu. Zira gelen her zam akaryakıt bayisi için bir önceki gün sattığı litre bazındaki ürünü koruması için ek sermaye ihtiyacı demek" ifadelerini kullandı.

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1.000 TL'LİK AKARYAKITIN 30 TL'Sİ KART KOMİSYONU

Bugün motorinde dağıtıcı ile bayinin entegre brüt kâr marjının yüzde 8.6 olduğunu belirten Aktaş, "Yüzde 50-50 olarak hesaplanan en adil kâr paylaşımında bayinin eline kalan marj yüzde 4.3 oluyor. Bunun yüzde 3'ünü POS'a verdiğimizde kalan yüzde 1.3'tür. Bunun en az yüzde 0.70'i de nakliyeye gittiğinde istasyona tüm işletme ihtiyacı ve yaşamı için kalan 0.60'dır.

Bu kalan ile maaş, SGK, yemek, genel giderler, ek faizlerin ödenmesi ve üstüne de bayinin evine ekmek götürmesi bekleniyor. Bugün her 1.000 TL'lik yakıt satımında bayi bankaya POS bedeli olarak 30 TL ödüyor. Her 1000 TL'lik satış için istasyonuna yakıtın gelmesi için 7 TL nakliye ödüyor. Ama elinde ise sadece her 1.000 TL'de 43 TL brüt kar, 6 TL'de net kâr kalıyor. Bu 6 TL ile işletmenin hayatını idame etmesini beklemek hayal ötesidir" diye konuştu.

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Kredi kartı komisyonlarının artması sebebiyle artık bayilerin ayakta kalamaz hale geldiğini belirten Aktaş, "Sayıları bugün 12 bin 700'ü bulan istasyonlar yakında önce haftanın bazı günlerinde daha sonra ise tamamen kapanmaya başlayacaktır" dedi. Bayilerin ayakta kalabilmek için istasyonlarda yan gelir yaratmak için açtığı marketteki ürünlere de zam yapmak zorunda kalabileceğini diye ifade eden Aktaş, "İstasyonlardaki ücretsiz hizmetlerin (wc, su servisi- araç yıkama-cam silme) devamı ve marketlerin daha fazla uygun şartlarda ürün satması için komisyonların düşürülmesi gerekiyor" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt banka komisyon

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