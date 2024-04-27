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'Kim, ne taktı' derdine son! Düğünlerde takılan altınlar, paralar için yakın takip: Sayfa sayfa not alma dönemini bitirecek uygulama

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
27.04.2024 08:53
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Düğünlerin, nikâh törenlerinin vazgeçilmez bir parçası takı merasimidir. Öyle ki bazıları için çok büyük önem taşıyor. "Kim, ne taktı?" diyerek sayfa sayfa not alan bile var. Ancak yeni bir uygulama çıktı. Yazılım mühendisi bir genç, "Takı Takip" uygulamasını geliştirdi. İşte haberin detayları…

'Kim, ne taktı' derdine son! Düğünlerde takılan altınlar, paralar için yakın takip: Sayfa sayfa not alma dönemini bitirecek uygulama

Düğünlerde takılan altınlar, paralar kimileri için çok önemlidir. Defterlere notlar alınır, düğün klipleri başa sarıp sarıp izlenir. Takıları yakadan çok kafaya takanlar için Çorumlu genç bir mühendis yepyeni bir uygulama geliştirdi. Bu uygulama ile artık size takılan altınları da, sizin taktığınız altınları da takip edebileceksiniz.

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ATV Ana Haber’de yer alan haberede, 28 yaşındaki mühendis Ahmet Fatih Çenesiz’in geliştirdiği uygulama kiminin ilgisini çekti, kimi de ‘pek kafaya takmam’ dedi. Genç mühendis güncel altın kurunun da görülebildiği uygulamayı daha da geliştirebilmek için çalışıyor.

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SAYFA SAYFA NOT ALMA DÖNEMİ BİTTİ

“Çevremde düğünlerde sürekli gördüğüm için oradan etkilendim. Teyzeler artık rahat bir kullanıma geçtiler” diyen genç mühendis, “Şu an size takılan ya da sizin karşı tarafa taktığınız altınları isim şeklinde kaydedebiliyorsunuz. Gram altın, Türk Lirasu, dolar, bilezik şeklinde ayarlama yapabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

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'BANA ALTIN TAKMADIN' DİYE YAKAYA YAPIŞAN VAR

Konuya ilişkin mikrofon uzatılan vatandaşlardan biri, “Bilmem lazım. Bana takılanı ben de karşıya vermem lazım” dedi.

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Bir başka vatandaş ise başına gelen ilginç olayı anlattı. “Kadının birisi geldi, benim yakamdan tuttu. Ben sana altın taktım. ‘Sen bena niye altın takmadın?’ dedi. Bu gerçekten başıma geldi” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Altın düğün
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