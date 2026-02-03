Akaryakıt fiyatlarında dengeler değişti! Petrol düştü, zam planı bozuldu

Petrol piyasalarında yaşanan sert dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına da doğrudan yansıdı. ABD–İran gerilimiyle 70 doların üzerine çıkan petrol fiyatları, Orta Doğu’daki tansiyonun düşmesiyle geri çekildi. Bu gelişme sonrası motorine yapılması beklenen 2 lira 74 kuruşluk zamdan vazgeçilirken, sektör kaynaklarına göre bu gece yarısı motorinin litre fiyatında yalnızca küçük miktarda bir artış olacak.

2 LİRA 74 KURUŞLUK ZAM GERİ ÇEKİLDİ

Akaryakıta gelmesi beklenen büyük zam iptal edildi. Bu gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatına 2 lira 74 kuruş zam bekleniyordu. Petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası büyük zam geri çekildi. Hafta ortasında benzin fiyatlarına gelmesi beklenen zammın da askıya alındığı öğrenildi.

MOTORİNE NE KADAR ZAM GELECEK?

Motorinin litre fiyatında cüzi bir artış olacak. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorinin litresi bu gece yarısı 20 kuruş artacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.