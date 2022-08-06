Akaryakıt fiyatlarında nefes aldıracak gelişme! Petrol düştü, benzin ve motorine çifte indirim geldi

Petrol fiyatları, dünya genelinde açıklanan olumsuz ekonomik veriler ve resesyon beklentileriyle dalgalı seyrini sürdürüyor. 100 dolardan 92 dolara gerileyen brent petrol, son 6 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından akaryakıt fiyatları için flaş bir gelişme yaşandı. Benzin ve motorin litre fiyatına indirim geldi. Peki benzin ve motorin fiyatları ne oldu? İşte akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmesi ve 6 Ağustos Cumartesi güncel benzin ve motorin fiyat listesi…

SON DAKİKA: MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Petrolde savaş etkisinin geçmesiyle fiyatlarda normalleşmeye doğru gidiliyor. Ancak kışa doğru Rusya ile Avrupa arasındaki enerji sorununun artması fiyatların tekrar yükselmesine neden olabilir. Eğer petrolde düşüş sürerse 80-85 dolarların gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Petroldeki bu düşüş araç sahipleri tarafından da yakından izleniyor. Sadece 1 haftada yüzde 10 kayıp yaşayan petrol fiyatları pompa fiyatlarını da aşağı çekti.

Petrol ve döviz kuru fiyatlarına göre değişim gösteren akaryakıtta ise 26 Temmuz Salı günü motorin fiyatlarına 92 kuruş indirimin ardından 27 Temmuz'da benzin fiyatlarına 50 kuruşluk indirim yapılmıştı. 30 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatına 30 kuruş zam gelmişti.

Bu gece yarısından itibaren ise benzinin litresi 2 lira 23 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 15 kuruş düştü.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU? GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (6 AĞUSTOS CUMARTESİ)

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 12 kuruşa, Ankara'da 20 lira 17 kuruşa ve İzmir'de 20 lira 15 kuruşa geriledi.

Motorinin litresi ise İstanbul'da 23 lira 39 kuruşa, Ankara'da 23 lira 51 kuruşa, İzmir'de ise 23 lira 52 kuruşa düştü.

AKARYAKIT FİYATLARI ENFLASYON RAPORUNA GİRDİ

Öte yandan dün açıklanan ve yüzde 79,6 ile 24 yılın rekorunu kıran enflasyonun ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Raporda akaryakıt fiyatlarına ilişkin detay dikkat çekti. Rapora göre, temmuz ayında tüketici yıllık enflasyonu enerji grubunda gerilerken, diğer gruplarda yükseldi. Enflasyondaki artışa en belirgin katkı temel mal ve hizmet gruplarından geldi. Bu dönemde uluslararası emtia fiyatlarının etkileriyle rafine petrol ve ana metal fiyatlarında gerileme gözlense de özellikle diğer enerji kalemlerinin etkisiyle üretici enflasyonundaki yükseliş sürdü.

ERDOĞAN VE NEBATİ’DEN AKARYAKIT AÇIKLAMASI

Akaryakıt fiyatları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artışların sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkilediğini belirterek, "Pompa fiyatlarında ortaya çıkan rakamlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Petrol tüketiminin çok büyük bölümünü ithalat ile karşılayan bir ülke olarak hem ham petrol fiyatlarındaki yükselişten hem de kurdaki artıştan anında etkileniyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Akaryakıt fiyatları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den gelmiş ve Bakan Nebati, "Girdi maliyetlerindeki bu artışlar ülkemizde de fiyatları etkiliyor. Büyük ölçüde beklentilerden kaynaklanan fiyat artışlarının vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıması için azami bir gayret gösteriyor ve gerekli adımları atmaya devam ediyoruz” demişti.



