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Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme! İndirim haberi geldi! İşte benzin ve motorinde son durum (12 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

12.11.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından yakından devam ederken sevindiren bir gelişme yaşandı. Zam ve indirim haberleri ile sürekli değişkenlik gösteren benzin ve motorin rakamları yine değişiyor. Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelen habere göre motorine önümüzdeki Salı gününden geçerli olması beklenen önemli bir indirim gelecek. İşte akaryakıt fiyatlarındaki son durumun detayları…

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme! İndirim haberi geldi! İşte benzin ve motorinde son durum (12 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar artık herkesi bıktırdı ancak yine de gelecek olan her indirim ve zam haberi yakından takip edilmeye devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatları, sürekli gelen indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösterse de Türkiye’nin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası akaryakıtta indirim beklentisi oluşmuştu. Beklenen haber nihayet geldi.

Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 12 Kasım 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? Herkes bu soruların cevabını ararken beklenen indirim haberi geldi.

SON DAKİKA İNDİRİM HABERİ GELDİ BENZİN VE MOTORİNDE…

NTV’nin haberine göre, 15 Kasım 2022 Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,56 TL fiyat indirimi bekleniyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre bugün geçerli olan fiyatlara göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.33 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22.68 TL'den satılıyor.

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AKARYAKITA ÜST ÜSTE ZAM

Ekim ayında motorin fiyatları için yapılan üst üste 5 zammın ardından Kasım ayının ilk haftasında benzin fiyatı da arttı. Geçtiğimiz ay iki kez zamlanan benzin litre fiyatı 20,66 TL’ye yükselmişti. Ayın ilk gününde 71 kuruş daha artan fiyatlar Cuma günü bir kez daha değişerek, benzin litre fiyatı 1 lira 31 kuruş zamlandı. Otogaza da 49 kuruşluk artış yapıldı.

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DOLAR FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Dolar endeksinin güçlenmesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına tepkisiz kalan dolar/TL kuru bir süredir 18,60 seviyelerinde hareket ediyordu. Ancak ABD’de yaşanan son gelişmelerin ardından gerileyen dolar/TL kuru 18,54 seviyelerine kadar geriledi.

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