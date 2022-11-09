‘Kış aylarında düşecek’ dedi! Gözler motorin ve benzin indirimine çevrildi: Akaryakıt zammı için tek bir senaryo var…

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişime bağlı olarak yurt içi akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. Ocak 2022’de 75-80 dolar aralığında işlem gören petrol fiyatları Mart ayında Rusya-Ukrayna savaşı sonrası 139 doların üzerine çıktı. Hem ABD'de hem de Avrupa'da petrol talebine zarar verebilecek durgunluk korkuları yoğunlaştı. Çin'deki ekonomik yavaşlamanın yanı sıra, artan enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını tekrar tekrar yükselten dünya merkez bankalarının eylemleri, Rusya'nın petrol ihracatına yönelik genişletilmiş yaptırımları petrol fiyatlarını 100 dolar kritik sınırının altında tutmaya devam ediyor.

YENİ PETROL TAHMİNİ

Petrol piyasası belirsizlikle savaşırken dünyanın en büyük petrol rezervi sahibi ülkelerinden Umman’dan petrol fiyatlarına ilişkin bir tahmin paylaşıldı. Umman Enerji Bakanı Salim al-Aufi, petrol fiyatlarının kış aylarının ardından aşağı geleceğini öngördüğünü söyledi. COP27 iklim zirvesi çerçevesinde düzenlenen bir konferansta konuşan Umman Enerji Bakanı, "Kış mevsiminden sonra fiyatların aşağı gideceğine inanıyoruz" dedi.

OPEC’IN KARARI AVRUPA RESESYONUNA BAĞLI

Umman'ın bütçesini hazırlarken petrol fiyatını 55 dolar/varil olarak baz aldığını da anlatan al-Aufi, 55 doların üzerindeki her fiyattan elde ettikleri geliri Umman'ın borçlarını ödemek için kullandıklarını belirtti. Aufi ayrıca, 4 Aralık tarihinde yapılacak OPEC+ toplantısında alınacak kararda Avrupa'nın bir resesyona girip girmemesinin etkili olacağını, Avrupa'nın bir resesyonda olunduğu mesajı vermesi halinde OPEC'in bir arz fazlası olup olmadığını değerlendireceğini vurguladı.

PETROL FİYATLARI VE DOLAR KURUNDA SON DURUM

Brent petrol bu ay 92 dolardan 99 dolara kadar yükseldi. Fiyat, Cuma günü yüzde 2 üzerindeki kazancının ardından yeni haftaya 98,50 dolardan başladı. Ancak dün yeniden yönünü aşağı çeviren brent petrol fiyatları bu sabah 94,9 dolardan, ham petrol ise 88,4 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki düşüşte ekonomide durgunluk endişeleri ve Çin'de artan Kovid-19 vakalarının talebi azaltacağı endişeleri etkili oldu.

Bir süredir 18,60 seviyelerinde işlem gören dolar/TL dün 1 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından gün içerisinde yüzde 1’en fazla değer kazandı. Bu sabah ise kur 18,60’ın altında18,56 seviyelerinde bulunuyor.

100 DOLARIN ÜSTÜ AKARYAKITA ZAM GETİREBİLİR

Uzmanlar petrolde 100 dolar seviyesinin aşılması durumunda yurt içi akaryakıt fiyatlarına yeni zamlar yapılabileceğini ifade ediyor. Ayrıca piyasalar küresel iyimserliğin petrolde bu hafta pozitif fiyatlama yaratmasını bekliyor.

9 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE OLDU?

Son gelen zamlarla en son 26 Temmuz’da 22,60 TL’nin üzerine yükselen benzinin litresi İstanbul'da 22 lira 68 kuruşa, Ankara'da 22 lira 85 kuruşa, İzmir'de ise 22 lira 84 kuruşa çıktı.

Motorin fiyatları İstanbul’da 26,37 lira, Ankara’da 26,50 lira ve İzmir’de 26,52 lira seviyesinde bulunuyor.

LPG'nin litresi ise İstanbul'da 10 lira 80, Ankara'da 10 lira 79 ve İzmir'de de 10 lira 54 kuruştan satılıyor.



