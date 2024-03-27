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Akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor! JPMorgan'dan dikkat çeken petrol uyarısı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
27.03.2024 14:52
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Araç sahiplerini üzecek beklenti JPMorgan'dan geldi. Banka, Rusya'nın petrol üretiminde kesintiye gitmesini takiben Brent petrolün bu yıl 100 doları görebileceğini öngördü.

Akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor! JPMorgan'dan dikkat çeken petrol uyarısı

JPMorgan Rusya'nın üretimde kesinti kararının diğer ülkelerin önlemleriyle dengelenmediği sürece Brent petrolün 100 dolara yükselmesi için potansiyel olduğunu söyledi.

EYLÜLDE 100 DOLAR OLABİLİR

27 Mart tarihli notlarında JPMorgan analistleri şu aşamada petrolde fiyat tahminlerini değiştirmezken Moskova'nın hamlelerinin etkisiyle Brent petrolün Mayıs ayında 90 dolarların ortalarında, Eylül'de ise 100 dolara yakın olabileceğini öngördü.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, son günlerde petrolde düşüş ivmesi dikkat çekiyordu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış öngörüsünün ülkede talebin zayıf seyrettiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 9 milyon 337 bin varil artacağını öngördü. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 519 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ayrıca, Mart boyunca yüksek seyreden petrol fiyatlarından faydalanmak isteyen yatırımcıların kar amaçlı satışlara yönelmesi, fiyatları baskılayan bir diğer unsur olarak görülüyor.

PETROL

JEOPOLİTİK RİSKLER

Öte yandan, jeopolitik risklerin tedarik kesintilerine sebep olacağı düşüncesi arz endişelerini artırarak fiyatların düşüşünü sınırlıyor.

İsrail'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze Şeridi'nde kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanmasını talep eden kararını dikkate almaması da savaşın bir süre daha devam edeceği beklentilerini yükselterek fiyatların hızlı düşüşüne engel oluyor.

Rusya’da gerçekleştirilen terör saldırıları sebebiyle ülkenin üretim kesintisine gitme kararı da petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlayıcı etkide bulunmayı sürdürüyor.

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Brent petrol jpmorgan varil
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