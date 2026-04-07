Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek düzenleme masada ‘Kulisler çalkanıyor’

Akaryakıta beklenen zam için dün iptal kararı alındığı öğrenilmişti. Motorine ve benzine gelecek olan zammın iptal kararının öğrenilmesinin ardından Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir açıklamada bulundu. Aydilek, akaryakıttan alınan KDV ile ilgili bir düzenlemenin yapılmasının planlandığını kaydetti. İşte konu ile ilgili detaylar…

Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek düzenleme masada ‘Kulisler çalkanıyor’
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Orta Doğu’da devam eden savaş ve Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması akaryakıt fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Eşel mobil sistemi ile fiyatların sınırlı düzeyde yükselmesi hedeflenmişti.

Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek düzenleme masada ‘Kulisler çalkanıyor’ 1

ZAM İPTAL EDİLMİŞTİ!

Dün ise motorine 7,67 TL, benzine ise 57 kuruş zam beklenildiği açıklanmıştı. Bugün itibarıyla geçerli olacak olan zamlı fiyatlar için ise alınan son bilgi ile iptal kararı öğrenilmişti. Böylece akaryakıta gelmesi beklenen zam tabelaya yansımadı.
Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek düzenleme masada ‘Kulisler çalkanıyor’ 2

AKARYAKITTAN ALINAN KDV’YE DÜZENLEME Mİ GELECEK?

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabı üzerinden akaryakıt ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Aydilek, akaryakıttan alınan KDV ile ilgili bir düzenlemenin yapılabileceğini söyledi.
Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek düzenleme masada ‘Kulisler çalkanıyor’ 3

Aydilek’in paylaşımı şu şekilde:

“Akaryakıt sektörü, motorine 7 TL 67 kuruş, benzine 57 kuruş zammın iptal edilmesinin ardından ses getirecek bir kulisle çalkalanıyor. Sektöre göre, akaryakıttan alınan KDV ile ilgili bir düzenleme ya da adım gündeme gelebilir. Bu yönde bir adım atılır mı? Bekleyip, göreceğiz”

Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek düzenleme masada ‘Kulisler çalkanıyor’ 4

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
77.48
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.61
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
45.33
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
64.95
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.56
Gazyağı
100.02
Anahtar Kelimeler:
KDV benzin motorin Otogaz Akaryakıt akaryakıt fiyatları
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

