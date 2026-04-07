Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek düzenleme masada ‘Kulisler çalkanıyor’

Orta Doğu’da devam eden savaş ve Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması akaryakıt fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Eşel mobil sistemi ile fiyatların sınırlı düzeyde yükselmesi hedeflenmişti.

ZAM İPTAL EDİLMİŞTİ!

Dün ise motorine 7,67 TL, benzine ise 57 kuruş zam beklenildiği açıklanmıştı. Bugün itibarıyla geçerli olacak olan zamlı fiyatlar için ise alınan son bilgi ile iptal kararı öğrenilmişti. Böylece akaryakıta gelmesi beklenen zam tabelaya yansımadı.



AKARYAKITTAN ALINAN KDV’YE DÜZENLEME Mİ GELECEK?

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabı üzerinden akaryakıt ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Aydilek, akaryakıttan alınan KDV ile ilgili bir düzenlemenin yapılabileceğini söyledi.



Aydilek’in paylaşımı şu şekilde:

“Akaryakıt sektörü, motorine 7 TL 67 kuruş, benzine 57 kuruş zammın iptal edilmesinin ardından ses getirecek bir kulisle çalkalanıyor. Sektöre göre, akaryakıttan alınan KDV ile ilgili bir düzenleme ya da adım gündeme gelebilir. Bu yönde bir adım atılır mı? Bekleyip, göreceğiz”