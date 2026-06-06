Akaryakıt istasyonlarındaki marketler için yasal düzenleme istendi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, şehir merkezlerinde bulunan akaryakıt istasyonlarındaki marketlerin zamanla zincir marketlere dönüştüğünü belirterek, bu konuda sınırlama getirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını açıkladı.

"PETROL İSTASYONLARINDAKİ MARKETLERE DÜZENLEME TALEBİ"

Akaryakıt istasyonlarında geçmişte yalnızca acil ve temel ihtiyaçların karşılanabildiği marketlerin son yıllarda büyütülerek çok sayıda ürünün satıldığı işletmelere dönüştüğünü ifade eden Dere, bunun mevzuata uygun olmadığını savundu.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dere, şunları söyledi: "Bunlar, akaryakıt satsın diye özellikle açılan iş yerleri. Özellikle şehir dışlarındaki petrollerin içerisinde de marketler var. Onlar da yol boyunca insanların durup dinlendikleri zaman en azından gereksinimlerini giderilsin diye konulan marketler. Ama aynı zincir marketler gibi petroller de şehrin içerisinde fazlasıyla var ve içinde de marketler var. Marketlerin dışında şimdi daha fazla yerler açılmaya başladı. Bir tarafta pastane, bir tarafta kafe, bir tarafta market var. Artık esnafın ne pastanesi, ne marketi, ne de o bölgedeki kafelerine gitmeye gerek kalıyor. Petrole geliyorlar. Petrol istasyonundaki marketlerde sigarası var, bisküvi de var, üstübü de var, suyu da var. Bir markette, bir pastanede, bir kafede ne satılıyorsa hepsi var. Petrol istasyonu alanından fazla market var."

"KREDİ KARTI SİSTEMİ KÜÇÜK ESNAFI ZORLUYOR"

Söz konusu marketlerin başlangıçta günlük ve acil ihtiyaçları karşılamak amacıyla kurulduğunu, ancak bugün büyük ölçekli marketlere dönüştüğünü dile getiren Dere, küçük esnafın özellikle kredi kartı ödemeleri nedeniyle dezavantajlı konumda bulunduğunu belirtti.

Dere, şu ifadeleri kullandı: "Küçük esnafımızdan alışverişlerde kredi kartlarıyla para, 32 günde hesabımıza geçiyor ama petrollerde akaryakıt aldıkları için onların çektiği kartlar hemen hesaba geçiyor. Vatandaş artık nakit kullanmıyor. Herkesin cebinde kart var. Bizim dayanma gücümüz kredi kartıyla çok zor. Bir sigarayı kredi kartı ile satsak, 32 gün sonra bizim hesabımıza geçiyor. Bizim sigara satışından yüzde 3,8 karımız var. Bu para bizim hesabımıza 32 gün sonra geçiyor. 32 gün sonra geçince peşin almaya kalkarsak, yüzde 4'ün üstünde bankaya komisyon ödemek zorunda kalıyoruz. 3,8 bayi karımız var ama biz 4,12 komisyon ödemek zorunda kalıyoruz."

"EŞİT REKABET İSTİYORUZ"

Akaryakıt istasyonlarındaki marketlerin faaliyet alanlarının genişlediğini ve bunun esnaf üzerinde baskı oluşturduğunu savunan Dere, denetim ve ruhsat uygulamalarında eşitlik talep ettiklerini söyledi.

Dere açıklamasını şöyle sürdürdü: "Aynı zincir marketler gibi zincir petroller de bizi artık sıkıntıya sokmaya başladı. Bu noktada eşit rekabet etmek istiyoruz. Biz büfelerimizde madeni yağ satmıyoruz, ama onların marketlerinde bisküvinin yanında madeni yağ da var. İş yeri açma ve çalışma ruhsatımızda yazdığımız dışında bir şey sattığımızda bize tüm kamu kurumlarından denetim yapılıyorsa, bunlar da üstübüyle, madeni yağla, bisküvi ve yiyecek-içecek ürünlerini aynı yerde satmamalı. Aynı iş yeri açma ruhsatıyla, market ruhsatıyla satmamalı. Bu noktada Ticaret Bakanlığı'na yasal düzenleme için başvuruda bulunduk."

Kaynak: DHA