Akaryakıt satışları 'bayram' edemedi

Ramazan Bayramı'nda Türkiye'nin 81 ilinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle akaryakıt satışındaki düşüş yüzde 90'ı buldu.

Türkiye'nin günlük ortalama benzin satışı 8-10 milyon litre, motorin satışları ise 55-60 milyon litre seviyesinde bulunuyor. Bu satışlar, geleneksel olarak vatandaşların yoğun seyahat ettiği bayram dönemlerinde rekor derecede artarken, bu yıl ilk kez Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramdaki satışlarda da ciddi bir düşüş yaşandı.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Ramazan Bayramı tatilinin başlamasından önceki gün 22 Mayıs'ta vatandaşlar araçlarının depolarını doldurmaya yöneldi.

Söz konusu günde motorin satışı 62,7 milyon litre seviyesinde gerçekleşirken, benzin satışı ise 11 milyon litre oldu.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise motorin satışları 6 milyon, benzin satışı ise 1 milyon litreye kadar geriledi. Bayramın ikinci ve üçüncü gününde motorin satışları 10 milyon litre civarında kalırken, benzin satışları 1,3 milyon litre seviyesinde seyretti.