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Akaryakıt tabelaları artık böyle görünüyor: Dün uygulama değişmişti, tepki gecikmedi: ‘Akaryakıt ucuz, kalite düşecek’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
16.05.2024 08:43
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Benzin istasyonlarında tek fiyat dönemi dün itibarıyla devreye alınmıştı. Akaryakıtta VMax, Vpro gibi ifadeler artık tarihe karışırken, tabelalarda fiyatlar motorin ve kurşunsuz benzin 95 oktan olmak üzere iki fiyatta sabitlendi. Karara akaryakıt şirketlerinden tepki gecikmedi. Turcas CEO’su Batu Aksoy, Avrupa’nın en ucuz akaryakıtının Türkiye’de olduğunu söyleyerek, alınan kararın kaliteyi düşürdüğünü dile getirdi.

Akaryakıt tabelaları artık böyle görünüyor: Dün uygulama değişmişti, tepki gecikmedi: ‘Akaryakıt ucuz, kalite düşecek’

Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem dün başladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) benzin ve motorinde tek fiyat dönemi resmen uygulamaya koyuldu. Alınan karara göre, “95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro” gibi ifadeler kullanılarak farklı fiyata ürün satışı yapılmasının önüne geçildi.

13 bin benzin istasyonunda akaryakıt tabelaları da değişti. Tabelalarda fiyatlar, motorin ve kurşunsuz benzin 95 oktan olmak üzere iki fiyatta sabitlendi.

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“MALİYETİ DÜŞÜRECEK”

EPDK’nın söz konusu kararı için Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, "EPDK'nin bu kararı, finansman maliyetinin çok yüksek olduğu bir dönemde akaryakıt istasyonlarının finansman maliyetlerini az da olsa düşürecektir” dedi.

BENZİN

Okumuş, akaryakıt bayilerinin ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bayiler, katkılı ya da katkısız sattığı her litre akaryakıttan zarar ediyor. Bayilerin kar paylarının artırılmasına ilişkin talebimizi devletimizin her kademesine ilettik ve süreci yakından takip ediyoruz. Kuruşla çalışan ama maliyetleri yüzdesel olarak artan bayilerin kar paylarının da yüzdesel olmasına ilişkin talebimizin takipçisiyiz” ifadelerini kullandı.

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“AKARYAKIT FİYATLARI BASKILANIYOR”

Ancak akaryakıt şirketleri alınan kararı eleştirdi. Turcas CEO’su Batu Aksoy, şirketin olağan genel kurulunda yaptığı açıklamasında dikkat çeken bir yorumda bulundu. Avrupa’nın en ucuz akaryakıtı satılan Türkiye’de fiyatların baskılandığını savunan Aksoy, farklılaştırılmış ürün satışının engellenmesinin kaliteyi düşürdüğünü söyledi.


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Akaryakıt
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