FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyor

Bir dönemin önemli özel havayolu şirketlerinden Onur Air'in uçakları yıllar sonra Atatürk Havalimanında görüntülendi. Bazı uçakların motorları sökülmüş, kokpit camları hasarlı, kapıları ise açık durumda olması çekilen görüntülere yansıdı.

Bir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyor

Türkiye'nin özel havacılık tarihinde önemli bir yere sahip olan Onur Air'in, yıllar önce gökyüzünde yolcu taşıyan uçakları, iflas kararından sonra İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kendi haline terk edilmiş görüntüsüyle dikkat çekiyor.

2025 YILINDA İFLASI KESİNLEŞTİ

İstanbul'da 1992 yılında kurulan Onur Air, onlarca uçaktan oluşan filosuyla yurt içi ve yurt dışında yüzlerce noktaya yolcu taşıyan şirketin 2020 yılında seferlerini durdurmasının ardından, Atatürk Havalimanı'nda bekleyen uçaklar adeta havacılığın geçmişten kalan izlerini taşıyor. 2025 yılında iflası kesinleşen şirketin, Yeşilköy'de havadan görüntülenen uçaklarının bazılarında motorların bulunmadığı, bazı uçakların kapılarının açık olduğu ve özellikle Onur Air renklerini taşıyan uçaklardan birinin kokpit bölümündeki camlarda eksiklikler bulunduğu görüldü. Bu manzara hem Yeşilköy'ü kullanan özel jetlerdeki misafirlerde olumsuz intiba bırakırken, hem de milli servetin değerlendirilmemesi üzüntü yaratıyor.

Bir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyor 1

BİR ZAMANLAR GÖKYÜZÜNÜN EN BİLİNEN İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

1992 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı merkezli olarak kurulan Onur Air, Türkiye'de özel havayolu taşımacılığının gelişmesinde önemli rol oynayan şirketlerden biri oldu. Şirket özellikle 2000'li yıllarda iç hatlarda büyüyerek filosunu Airbus A320, A321 ve A330 tipi uçaklarla genişletti. 2017 yılında şirket yetkilileri filoda 28 yolcu uçağı bulunduğunu açıklarken, farklı dönemlerde Onur Air filosunda 30'un üzerinde Airbus uçak yer aldı.

Bir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyor 2

PANDEMİYLE BAŞLAYAN ÇÖKÜŞ, ŞİRKETİ UÇUŞLARDAN KOPARDI

Onur Air'in sonunu hazırlayan süreç ise koronavirüs salgınıyla birlikte hızlandı. Şirket, Covid-19 salgınının havacılık sektöründe oluşturduğu büyük daralma nedeniyle Mart 2020'de uçuşlarını askıya aldı. Yolcu talebindeki sert düşüş ve seyahat kısıtlamaları şirketin mali yapısı üzerinde ağır baskı oluşturdu.

Pandemi sonrasında yeniden operasyonlara dönmekte zorlanan şirket, mali sorunlarını aşamayınca uçuşlarını yeniden başlatamadı. 2021 yılında ise borç ve icra süreçleri de gündeme geldi. 2021 yılında Onur Air'e ait bazı uçakların icra yoluyla seferden men edilmesi de şirketin içine düştüğü mali tabloyu ortaya koydu. Aynı yıl şirket hakkında çalışanların alacakları ve maaş sorunları da gündeme geldi.

Bir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyor 3

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA GEÇMİŞTEN KALAN UÇAKLAR

Havalimanında yıllardır bekleyen bazı Onur Air uçakları ise zaman içerisinde bakımsız ve kullanılmaz hale geldi. Daha önce de Onur Air'e ait uçaklardan bazılarının motorları sökülmüş şekilde haciz ve satış süreçlerinde beklediği kamuoyuna yansımıştı.

Bunlardan TC-ODB tescilli 1996 model Airbus A320-232, 2025 yılında vergi borcu nedeniyle haczedilerek satışa çıkarıldı. Uçağın motorlarının, APU güç ünitesinin ve bazı bağlantı parçalarının bulunmadığı tespit edilmiş, iki ihalede alıcı çıkmayınca pazarlık usulüyle satışa sunulmuştu.

Bir dönemin ünlü havayoluydu! Şimdi uçakları havaalanında çürüyor 4

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ: MOTORLAR YOK, KAPILAR AÇIK, KOKPİT CAMLARI HASARLI

Atatürk Havalimanı'nda havadan görüntülenen Onur Air uçakları ise şirketin geçirdiği sürecin adeta fotoğrafını ortaya koydu. Görüntülerde Onur Air renklerini ve gövde üzerindeki şirket yazılarını taşıyan Airbus tipi yolcu uçağının yıllar önce yolcu taşıyan bir uçaktan geriye kalan hali dikkat çekti.

Uçağın iki motorunun da yerinde olmadığı görülürken, motor yuvalarının boş olması uçağın uzun süredir operasyon dışı olduğunu ortaya koyuyor. Uçağın ön bölümündeki kokpit camlarında hasarlı ve eksik bölümler bulunurken, gövdenin ön tarafındaki kapının da açık olduğu görülüyor.

Uçağın kanatları, gövdesi ve kuyruk bölümünün halen Onur Air'in karakteristik renklerini taşıması ise görüntülere ayrı bir anlam katıyor. Bir dönem binlerce yolcunun seyahat ettiği uçak, bugün motorları sökülmüş ve kullanılmadan bekleyen bir gövde olarak havalimanındaki yerini koruyor. Hurdaya çıkan gövdelerin bir an önce Yeşilköy'deki havalimanından kaldırılması isteniyor.

Atatürk Havalimanı'nda yalnızca Onur Air uçakları değil, farklı şirketlere ait çeşitli uçakların da uzun süredir atıl durumda beklediği biliniyor. Havalimanının ticari yolcu uçuşlarına kapatılmasının ardından apronda hacizli, sahipsiz, uçuş ömrünü tamamlamış veya kullanılamaz durumdaki uçaklarda bulunuyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sivas’ta pancarda yüksek rekolte beklentisiSivas’ta pancarda yüksek rekolte beklentisi
Sigara satışında yeni dönem başlıyorSigara satışında yeni dönem başlıyor

Anahtar Kelimeler:
uçak Atatürk Havalimanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor! Canlı yayında açıkladı

Bir büyükşehir daha AK Partiye katılıyor! Canlı yayında açıkladı

Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!

Emre Belözoğlu Galatasaray maçının son saniyelerinde çılgına döndü!

Cenazede dekolte krizi! 'Başını kapatmış ama...'

Cenazede dekolte krizi! 'Başını kapatmış ama...'

Akaryakıtta fiyatlar değişti: Motorine zam, benzine indirim geldi

Akaryakıtta fiyatlar değişti: Motorine zam, benzine indirim geldi

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.