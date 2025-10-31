Akaryakıt tabelası değişti! Araç sahiplerine kötü haber: Gece yarısı zam geldi (31 Ekim 2025 motorin, benzin ve otogaz fiyatları)

Motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında son durum merak ediliyor. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarındaki arayışını sürdürüyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında son gelişmeler inceleniyor. Buna göre 31 Ekim 2025 tarihinde benzine beklenen zam geldi.

Petrol fiyatlarında yaşanan artışla birlikte dolar kurunun yükselmesi, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçen hafta sonu motorine gelen 3 TL'lik zamdan sonra akaryakıtta tabelasında yeni bir zam göründü.

BENZİNE ZAM GELDİ

Benzinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş zam geldi. Zamlı tarife gece yarısından itibaren geçerli olmaya başladı. Zammın ardından İstanbul'da benzin fiyatları 53 lirayı, Ankara ve İzmir'de ise 54 lirayı aşmış oldu.

İşte 31 Ekim 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...



İSTANBUL AVRUPA YAKASI



Benzin: 53.49 TL

Motorin: 55.47 TL

LPG: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI



Benzin: 53.32 TL

Motorin: 55.33 TL

LPG: 27.08 TL



ANKARA



Benzin: 54.35 TL

Motorin: 56.50 TL

LPG: 27.60 TL



İZMİR

