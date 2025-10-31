FİNANS

Akaryakıt tabelası değişti! Araç sahiplerine kötü haber: Gece yarısı zam geldi (31 Ekim 2025 motorin, benzin ve otogaz fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarını araç sahipleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde benzine zam gelmesinin ardından bugün tabela yeniden değişti. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogaz fiyatları için araştırmalar sürüyor. Peki, 31 Ekim 2025 tarihinde akaryakıt istasyonlarında fiyatlarının son durumu ne? İşte akaryakıt tabelasında son durum...

Ezgi Sivritepe

Motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında son durum merak ediliyor. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarındaki arayışını sürdürüyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında son gelişmeler inceleniyor. Buna göre 31 Ekim 2025 tarihinde benzine beklenen zam geldi.

Petrol fiyatlarında yaşanan artışla birlikte dolar kurunun yükselmesi, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçen hafta sonu motorine gelen 3 TL'lik zamdan sonra akaryakıtta tabelasında yeni bir zam göründü.

BENZİNE ZAM GELDİ

Benzinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş zam geldi. Zamlı tarife gece yarısından itibaren geçerli olmaya başladı. Zammın ardından İstanbul'da benzin fiyatları 53 lirayı, Ankara ve İzmir'de ise 54 lirayı aşmış oldu.

İşte 31 Ekim 2025 İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 53.49 TL
  • Motorin: 55.47 TL
  • LPG: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 53.32 TL
  • Motorin: 55.33 TL
  • LPG: 27.08 TL
ANKARA

  • Benzin: 54.35 TL
  • Motorin: 56.50 TL
  • LPG: 27.60 TL
İZMİR

  • Benzin: 54.69 TL
  • Motorin: 56.82 TL
  • LPG: 27.53 TL
AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
55.44
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.46
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.21
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.71
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.13
Gazyağı
47.36
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin akaryakıt istasyonu Otogaz Akaryakıt akaryakıt fiyatları
