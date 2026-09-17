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Akaryakıt tabelasına 'hane' ayarı: 'EPDK'ya sordu' Sığmayan böyle çözüm buldu

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimlerle tabelalar değişmeye devam ederken motorine gelen son zammın ardından motorin fiyatlarında üç haneli rakamlar görüldü. Motorin 100 TL'yi aşarken tabelalarda dikkat çeken bir durum yaşandı.

Akaryakıt tabelasına 'hane' ayarı: 'EPDK'ya sordu' Sığmayan böyle çözüm buldu
Hande Dağ

Motorine gece yarısı gelen zamla beraber motorin fiyatında 100 TL rakamı aşıldı. Böylece akaryakıt fiyatlarında üç haneli rakamlar görülmüş oldu. Bu durumun tabelalara yansıması da oldu.

Akaryakıt tabelasına hane ayarı: EPDK ya sordu Sığmayan böyle çözüm buldu 1

"BAYİLER, EPDK'YA SORDU"

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tabelaya, hane ayarı... Bayiler, EPDK'ya, motorin 100 TL'ye çıkmadan önce sordu. EPDK, virgülden sonra tek hane kullanılmasında sakınca bulunmadığını bildirdi. İlan edilen, pompa ve EPDK'ya bildirilen fiyat arasında uyumun önemine dikkat çekildi. Fiyat, anlaşılabilir olacak." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE ÇÖZÜMLER ÜRETİLMİŞ"

Akaryakıt tabelasına hane ayarı: EPDK ya sordu Sığmayan böyle çözüm buldu 2

Öte yandan Halk TV canlı yayınında ise, Ebru Baki, saat 12.00 olduğu zaman tabelaların değişmeye başladığını ama değişemeyen tabelaların da olduğunu belirtti.

Akaryakıt tabelasına hane ayarı: EPDK ya sordu Sığmayan böyle çözüm buldu 3

Bazı noktalarda hemen tabelaların değiştiği, 100 TL'yi aşan seviyelerin gösterildiği ama bazı tabelalarda motorinin fiyatının olmadığı, bunun sebebinin de pompanın ekranının 3 haneli rakamı, 5 haneli rakamı almadığının olduğu aktarıldı.

Akaryakıt tabelasına hane ayarı: EPDK ya sordu Sığmayan böyle çözüm buldu 4

Bazı istasyonların o noktaya kağıt yapıştırdığı, elle yazdığı ya da kuruşu attığı belirtildi. Böyle bir süreç yaşandığı kaydedildi.

Akaryakıt tabelasına hane ayarı: EPDK ya sordu Sığmayan böyle çözüm buldu 5

Dolayısıyla tabelayı ayarlayamayanların ya da sistemi güncel olmayanların böyle çözümler bulduğu vurgulandı.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
100.33
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.31
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.13
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
68.67
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.26
Gazyağı
94.71
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motorin Akaryakıt Motorin zammı akaryakıt fiyatları
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