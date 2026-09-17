Akaryakıt tabelasına 'hane' ayarı: 'EPDK'ya sordu' Sığmayan böyle çözüm buldu

Motorine gece yarısı gelen zamla beraber motorin fiyatında 100 TL rakamı aşıldı. Böylece akaryakıt fiyatlarında üç haneli rakamlar görülmüş oldu. Bu durumun tabelalara yansıması da oldu.

"BAYİLER, EPDK'YA SORDU"

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tabelaya, hane ayarı... Bayiler, EPDK'ya, motorin 100 TL'ye çıkmadan önce sordu. EPDK, virgülden sonra tek hane kullanılmasında sakınca bulunmadığını bildirdi. İlan edilen, pompa ve EPDK'ya bildirilen fiyat arasında uyumun önemine dikkat çekildi. Fiyat, anlaşılabilir olacak." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE ÇÖZÜMLER ÜRETİLMİŞ"

Öte yandan Halk TV canlı yayınında ise, Ebru Baki, saat 12.00 olduğu zaman tabelaların değişmeye başladığını ama değişemeyen tabelaların da olduğunu belirtti.

Bazı noktalarda hemen tabelaların değiştiği, 100 TL'yi aşan seviyelerin gösterildiği ama bazı tabelalarda motorinin fiyatının olmadığı, bunun sebebinin de pompanın ekranının 3 haneli rakamı, 5 haneli rakamı almadığının olduğu aktarıldı.

Bazı istasyonların o noktaya kağıt yapıştırdığı, elle yazdığı ya da kuruşu attığı belirtildi. Böyle bir süreç yaşandığı kaydedildi.

Dolayısıyla tabelayı ayarlayamayanların ya da sistemi güncel olmayanların böyle çözümler bulduğu vurgulandı.