Ekmek gramajı düşük çıktı! 18 bin liralık ceza uygulandı

Artvin’in Şavşat ilçesinde belediye zabıta ekiplerinin market ve iş yerlerine yönelik denetimleri sırasında ekmeklerin gramajları da kontrol edildi. Yapılan incelemelerde, 230 gram olması gereken ekmeklerin 180 gram olarak satıldığı tespit edildi.

Eksik gramajlı ekmekleri satışa sunduğu belirlenen ilgililere, Şavşat Belediye Meclisi kararı doğrultusunda 18 bin lira idari para cezası uygulandı.

EKMEKLERDE 50 GRAMLIK EKSİKLİK TESPİT EDİLDİ

Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde, satışa sunulan ekmeklerin olması gereken gramajın altında olduğu belirlendi. 230 gram olması gereken ekmeklerin 180 gram geldiğinin tespit edilmesi üzerine gerekli işlemler başlatıldı.

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, denetimlerin vatandaşların hem sağlığını hem de ekonomik haklarını korumak amacıyla aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

“VATANDAŞIMIZ PARASINI 230 GRAM EKMEK İÇİN ÖDÜYORSA”

Vatandaşların ödedikleri ücretin karşılığını eksiksiz alması gerektiğini vurgulayan Aydın, şu ifadeleri kullandı: “Vatandaşımız parasını 230 gram ekmek için ödüyorsa karşılığında 230 gram ekmek almalıdır. 50 gramlık eksiklik küçük görülemez. Bu, doğrudan vatandaşımızın sofrasından eksiltmektir. Buna göz yummamız mümkün değil. Eksik gramajlı ürün satan veya vatandaşımızı mağdur edenler varsa ekiplerimiz bunları tespit edecek ve mevzuat çerçevesinde gerekli işlemleri yapacaktır.

Biz kimsenin hakkını kimseye yedirmeyiz. Zabıta ekiplerimizin denetimleri yıl boyunca artarak devam edecektir. Şavşat halkının sağlığı, sofrası ve hakkı bizim için önemlidir.”

MARKET VE İŞ YERLERİNE DENETİMLER SÜRECEK

Şavşat Belediyesinin yalnızca ekmek gramajına yönelik kontrollerle sınırlı kalmayacağı bildirildi. Belediye ekiplerinin market ve iş yerlerinde tüketici haklarını ilgilendiren diğer konulardaki denetimlerine de devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır