Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam! Pompaya gece yarısı yansıdı (10 Ocak 2026)

Akaryakıt fiyatlarındaki son durum takip ediliyor. Jeopolitik gerilimler ve döviz kurundaki hareketlenmeler nedeniyle petrol fiyatlarında da değişimler görülüyor. Son olarak ABD'nin Venezuela'ya operasyonu sonrası petrol fiyatlarında gerileme görüldü.

MOTORİNE İNDİRİM

Araç sahiplerinin yakından takip edildiği akaryakıt fiyatlarına ise bu durum yansıdı. Buna göre motorine gece yarısı itibarıyla indirim geldi. Motorinin litre fiyatına 93 kuruşluk indirim yansıdı. Otogaza ise zam uygulandı. Otogazın litre fiyatı 25 kuruş artarak 29 lira seviyesine çıktı.



BİR DEPO NE KADARA DOLUYOR?

Ortalama olarak 50 litre yakıt alan dizel bir otomobilin deposu İstanbul'da 2 bin 684 liraya, Ankara'da 2 bin 739 liraya, İzmir'de ise 2 bin 752 liraya doluyor.

Dizel otomobiller trafik, iklim şartlarına göre kış aylarında 100 kilometrede yaklaşık 7 litre civarında yakıt tüketiyorlar.



Türkiye'de ticarette önemli yeri olan TIR'ların depoları yaklaşık 500-800 litre arasında motorin alıyor. 800 litre üzerinden hesaplandığında bir TIR'ın deposu İstanbul'da 42 bin 944 liraya, Ankara'da 43 bin 824 liraya, İzmir'de ise 44 bin 40 liraya doluyor. TIR'lar doluluk ve yol şartlarına göre ortalama olarak 100 kilometrede 30 litre yakıt sarfiyatında bulunabiliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de 10 Ocak Cumartesi günü güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 53.17 TL

Motorin: 53.68 TL

Otogaz: 29.29 TL



İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 53.01 TL

Motorin: 53.52 TL

Otogaz: 28.69 TL



ANKARA

Benzin: 54.04 TL

Motorin: 54.78 TL

Otogaz: 29.17 TL



İZMİR