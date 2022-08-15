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Akaryakıt zammı öncesi flaş gelişme! Kimse bunu beklemiyordu: Fiyatlar yüzde 5 düştü… Benzin ve motorine indirim gelecek mi?

15.08.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, benzin ve motorin zammı haberlerini de beraberinde getirmişti. Motorine bu gece yapılacak zam öncesinde son dakika gelişmesi yaşandı. Petrol fiyatları bugün Çin etkisiyle sert kayıp yaşayarak yüzde 5 geriledi. Petrol fiyatlarında yaşanan gerileme ile akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluştu. Düşüşlerin devam etmesi durumunda benzin ve motorin litre fiyatı için önümüzdeki günlerde indirimin söz konusu olabileceği ifade ediliyor.

Akaryakıt zammı öncesi flaş gelişme! Kimse bunu beklemiyordu: Fiyatlar yüzde 5 düştü… Benzin ve motorine indirim gelecek mi?

Dünya petrol piyasaları Rusya-Ukrayna savaşı ile hareketli bir yıl geçirirken geçtiğimiz hafta Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına Putin’den yeni bir hamle gelmiş ve Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft sevkiyatı durdurmuştu. Karar sonrasında 100 doların altına gerileyerek 6 ayın en düşük seviyesini gören petrol fiyatları geçtiğimiz hafta yeniden yükselişe geçti. Petroldeki yükseliş sonrası bir süredir akaryakıt fiyatlarında yapılan indirimlerin yerini zamlar aldı.

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MOTORİNE BU GECE YARISI ZAM GELİYOR

Motorine peş peşe yapılan 1,15 ve 1,00 liralık indirimin ardından önceki gün 81 kuruşluk zam gelmişti. Benzin fiyatı da 1 lira 10 kuruş artmıştı. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgiye göre salı gününden geçerli 1 lira 26 kuruşluk bir zammın daha geleceği ifade edildi.

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PETROLDE SERT DÜŞÜŞ

Petrol ve akaryakıt piyasasında hareketli günler yaşanırken dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in ekonomik görünümüne ilişkin olumsuz fiyatlamaların sert kayıplara yol açtığı görüldü. Bu kapsamda ABD ham petrolü ve Brent petrolde yüzde 5'e varan gerileme gerçekleşti. ABD ham petrolü 88, Brent petrol de 94 doların altını test etti. Fiyatlamalar üzerinde Çin'e ilişkin beklentiler önemli rol oynadı.

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FİYATLAR ÜZERİNDE ÇİN ETKİSİ

Çin'de ekonomik toparlanma, Kovid-19 salgınlarının tüketici ve şirket harcamalarını etkilemesiyle Temmuz ayında beklenmedik bir şekilde zayıfladı. Sanayi üretimi bir yıl öncesine göre yüzde 3,8 arttı, Haziran'daki yüzde 3,9'dan ve ekonomistlerin yüzde 4,3'lük artış tahmininden daha düşük gerçekleşti.

Ülkede ekonomik aktivite gerilerken, Çin Merkez Bankası'ndan da sürpriz bir hamle geldi. Banka, ekonomiye desteği arttırmak için faiz oranlarını beklenmedik bir şekilde 10 baz puan düşürdü.

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Singapur merkezli Vanda Insights'ın kurucusu Vandana Hari, "Çin'de yenilenen Kovid karantinaları talebe baskı yaparken resesyon endişeleri de artıyor, arz endişeleri ise ortadan kalktı" dedi. Hari, İran arzının geri dönme ihtimalinin düşüş eğilimine katkıda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Piyasalarda, İran'la nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma süreci de öne çıkıyor. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü yakın zamanda anlaşmanın imzalanabileceğini, son müzakerelerde önemli ilerleme sağlandığını belirtti.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Petrol fiyatlarında yaşanan gerileme ile akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluştu. Düşüşlerin devam etmesi durumunda benzin ve motorin litre fiyatı için önümüzdeki günlerde indirimin söz konusu olabileceği ifade ediliyor.

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İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (15 AĞUSTOS PAZARTESİ)

İSTANBUL
Benzin fiyatı: 21,15 TL
Motorin fiyatı: 23,18 TL

ANKARA
Benzin fiyatı: 21,28 TL
Motorin fiyatı: 23,27 TL

İZMİR
Benzin fiyatı: 21,27 TL
Motorin fiyatı: 23,28 TL

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PETROL YÜZDE 60 ARTIDA

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol bu yıl yüzde 60’tan fazla değer kazandı. Mart ayında Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ile 135 dolara yükselen petrol fiyatları küresel büyüme endişelerinin artmasıyla düşüşe geçerek sene başı kazancı yüzde 25’e geriledi. Fiyatları etkileyen bir diğer bileşen olan dolar/TL ise bu yıl yüzde 34 yükseldi. Kur, 18 seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

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AKARYAKITTA FİYAT ARTIŞI YÜZDE 130’U GEÇTİ

Petrol ve kur etkisi ile Haziran’da akaryakıt fiyatları rekor seviyelere çıktı. Benzin 27,50 TL’yi aşarken motorin 30 TL’yi buldu. Sene başından itibaren yüzde 130 üzerinde fiyat artışı gerçekleşti. Haziran sonrası indirimler ve bugünkü güncel fiyat göz önüne alındığında yüzde 80’e yakın bir fiyat artışı var. Yurt içinde enflasyonun son 24 yıla çıkmasında akaryakıt maliyetleri de en temel etken oldu.


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SON DAKİKA: Akaryakıtta fiyatlar tersine dönüyor: Benzine zam gelmişti! Motorin fiyatları da değişiyor…SON DAKİKA: Akaryakıtta fiyatlar tersine dönüyor: Benzine zam gelmişti! Motorin fiyatları da değişiyor…
Benzin fiyatlarına büyük zamBenzin fiyatlarına büyük zam
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
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