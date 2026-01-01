Akaryakıta 1 Ocak 2026 itibarıyla zam! 55 TL göründü: İşte en güncel tabela

Akaryakıt ne kadar? Motorin, benzin ve otogaz kaç TL? 1 Ocak 2026 itibarıyla akaryakıt tabelasında zam göründü. 2026 birçok kalemde zam olarak gelirken araç sahiplerinin yakından takip ettiği ise akaryakıt fiyatları oldu. Gece yarısı itibarıyla akaryakıt fiyatları değişti.

OTOGAZA ZAM GELMEDİ

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde akaryakıt grubu ürünlerinde ÖTV oranlarında da artış gidildi. Böylece, benzin ve motorin fiyatları zamlandı. Otogaz da ise herhangi bir fiyat değişimi olmadı.

Buna göre, motorin ve benzinde maktu ÖTV yüzde 6,95 arttı, benzinde 1,16 TL, motorinde 1,08 TL artış oldu.



AKARYAKIT TABELASI DEĞİŞTİ!

Peki 1 Ocak 2026 itibarıyla motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne kadar? Ankara, İzmir ve İstanbul'da akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte en güncel akaryakıt tablosu...

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 52.94 TL

Motorin: 54.25 TL

LPG: 28.40 TL



İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 53.15 TL

Motorin: 54.46 TL

LPG: 29.03 TL



Ankara

Benzin: 53.97 TL

Motorin: 55.43 TL

LPG: 28.92 TL

İzmir