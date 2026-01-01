FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıta 1 Ocak 2026 itibarıyla zam! 55 TL göründü: İşte en güncel tabela

Yeni yılın girilmesi ile ÖTV zammı da akaryakıt yansıdı. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği zam oranı saatin gece yarısını göstermesi ile tabelaya yansıdı. Peki 1 Ocak 2026 itibarıyla motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında son durum ne? Akaryakıt ne kadar? 1 Ocak 2026'da İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt kaç TL? İşte detaylar...

Akaryakıta 1 Ocak 2026 itibarıyla zam! 55 TL göründü: İşte en güncel tabela
Ezgi Sivritepe

Akaryakıt ne kadar? Motorin, benzin ve otogaz kaç TL? 1 Ocak 2026 itibarıyla akaryakıt tabelasında zam göründü. 2026 birçok kalemde zam olarak gelirken araç sahiplerinin yakından takip ettiği ise akaryakıt fiyatları oldu. Gece yarısı itibarıyla akaryakıt fiyatları değişti.

Akaryakıta 1 Ocak 2026 itibarıyla zam! 55 TL göründü: İşte en güncel tabela 1

OTOGAZA ZAM GELMEDİ

Akaryakıta 1 Ocak 2026 itibarıyla zam! 55 TL göründü: İşte en güncel tabela 2

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde akaryakıt grubu ürünlerinde ÖTV oranlarında da artış gidildi. Böylece, benzin ve motorin fiyatları zamlandı. Otogaz da ise herhangi bir fiyat değişimi olmadı.

Buna göre, motorin ve benzinde maktu ÖTV yüzde 6,95 arttı, benzinde 1,16 TL, motorinde 1,08 TL artış oldu.
Akaryakıta 1 Ocak 2026 itibarıyla zam! 55 TL göründü: İşte en güncel tabela 3

AKARYAKIT TABELASI DEĞİŞTİ!

Peki 1 Ocak 2026 itibarıyla motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne kadar? Ankara, İzmir ve İstanbul'da akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte en güncel akaryakıt tablosu...

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 52.94 TL
  • Motorin: 54.25 TL
  • LPG: 28.40 TL
    Akaryakıta 1 Ocak 2026 itibarıyla zam! 55 TL göründü: İşte en güncel tabela 4

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 53.15 TL
  • Motorin: 54.46 TL
  • LPG: 29.03 TL
    Akaryakıta 1 Ocak 2026 itibarıyla zam! 55 TL göründü: İşte en güncel tabela 5

Ankara

  • Benzin: 53.97 TL
  • Motorin: 55.43 TL
  • LPG: 28.92 TL

Akaryakıta 1 Ocak 2026 itibarıyla zam! 55 TL göründü: İşte en güncel tabela 6

İzmir

  • Benzin: 54.30 TL
  • Motorin: 55.76 TL
  • LPG: 28.85 TL
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Bomba kısım' çifte zammı açıkladı!'Bomba kısım' çifte zammı açıkladı!
Terk ediyorlar! İstanbul için 2024 ve 2025 yıllarında şaşırtan rakamTerk ediyorlar! İstanbul için 2024 ve 2025 yıllarında şaşırtan rakam

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.64
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
52.24
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.54
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.43
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.35
Gazyağı
45.44
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Otogaz Akaryakıt akaryakıt fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

800 milyon TL ikramiye çıkan numaralar belli oldu! 3 çeyrek bilete çıktı

800 milyon TL ikramiye çıkan numaralar belli oldu! 3 çeyrek bilete çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.