Akaryakıta beklenen indirim geldi! Pompaya gece yarısı yansıdı (17 Ocak 2026)

Petrol fiyatları küresel ölçekte yaşananlar ile dalgalı bir seyir izliyor. Motorin, benzin ve otogaz fiyatları da sık sık değişiyor. Dün benzine 1,61 kuruş zammın ardından bugün tabelada indirim var. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarındaki son durum ise yakından takip ediliyor.

AKARYAKITA İNDİRİM GELDİ Mİ?

İran'daki protestolar ve ABD'nin müdahale açıklamaları petrol fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bunun en büyük yansımalarından biri de akaryakıt fiyatlarında oluyor. Benzine dün gece gelen zammın ardından bu gece yarısı itibarıyla indirim geldi. Motorine beklenen zam ise tabelada görülmedi.



BENZİN 95 KURUŞ UCUZLADI

Buna göre, benzine, 95 kuruş indirim geldi. Motorin ve otogaz fiyatlarında ise herhangi bir değişim görülmedi.

İşte 17 Ocak 2026 tarihinde güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son gelişmeler...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 54.00 TL

Motorin: 54.86 TL

LPG: 29.29 TL



İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 53.83 TL

Motorin: 54.69 TL

LPG: 28.69 TL



İZMİR

Benzin: 55.19 TL

Motorin: 56.20 TL

LPG: 29.09 TL



ANKARA