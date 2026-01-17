FİNANS

Akaryakıta beklenen indirim geldi! Pompaya gece yarısı yansıdı (17 Ocak 2026)

Akaryakıt ne kadar? Motorin, benzin ve otogaz kaç TL? Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyor. Jeopolitik gerilimler ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle petrol fiyatları sık sık değişiyor. Akaryakıt tabelasında dün zam varken indirim haberi de geldi. İşte motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum...

Ezgi Sivritepe

Petrol fiyatları küresel ölçekte yaşananlar ile dalgalı bir seyir izliyor. Motorin, benzin ve otogaz fiyatları da sık sık değişiyor. Dün benzine 1,61 kuruş zammın ardından bugün tabelada indirim var. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarındaki son durum ise yakından takip ediliyor.

AKARYAKITA İNDİRİM GELDİ Mİ?

İran'daki protestolar ve ABD'nin müdahale açıklamaları petrol fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bunun en büyük yansımalarından biri de akaryakıt fiyatlarında oluyor. Benzine dün gece gelen zammın ardından bu gece yarısı itibarıyla indirim geldi. Motorine beklenen zam ise tabelada görülmedi.
BENZİN 95 KURUŞ UCUZLADI

Buna göre, benzine, 95 kuruş indirim geldi. Motorin ve otogaz fiyatlarında ise herhangi bir değişim görülmedi.

İşte 17 Ocak 2026 tarihinde güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son gelişmeler...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 54.00 TL
  • Motorin: 54.86 TL
  • LPG: 29.29 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 53.83 TL
  • Motorin: 54.69 TL
  • LPG: 28.69 TL
İZMİR

  • Benzin: 55.19 TL
  • Motorin: 56.20 TL
  • LPG: 29.09 TL
ANKARA

  • Benzin: 54.90 TL
  • Motorin: 55.87 TL
  • LPG: 29.17 TL
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.82
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.98
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.18
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.26
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.49
Gazyağı
47.67
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Otogaz Akaryakıt
