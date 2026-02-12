FİNANS

Akaryakıta beklenen zam geldi! Tabela gece yarısı değişti (12 Şubat 2026)

Akaryakıta beklenen zam geldi! Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum inceleniyor. Döviz kurundaki dalgalanma ve petrol fiyatlarındaki değişimlerden etkilen akaryakıt tabelası bugün değişti. 12 Şubat 2026 güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Benzin ne kadar? Motorin kaç TL? Otogaz ne kadardan satılıyor? Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Döviz kurundaki dalgalanma, petrol fiyatlarındaki değişim gibi etkenler akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Akaryakıta beklenen zam geldi! Tabela gece yarısı değişti (12 Şubat 2026) 1

AKARYAKITA ZAM GELDİ!

Son olarak ise akaryakıt fiyatlarına bugün zam geldi. Buna göre, gece yarısı itibarıyla benzine 1 lira 55 kuruş zam geldi. Zam ile birlikte benzinin litre fiyatı 57 TL’ye yükseldi.

Peki 12 Şubat 2026 tarihinde motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum ne? İşte en güncel akaryakıt tabelası…

Akaryakıta beklenen zam geldi! Tabela gece yarısı değişti (12 Şubat 2026) 2

AVRUPA YAKASI

Benzin: 57.03 TL
Motorin: 57.76 TL
LPG: 30.29 TL

Akaryakıta beklenen zam geldi! Tabela gece yarısı değişti (12 Şubat 2026) 3

ANADOLU YAKASI

Benzin: 56.86 TL
Motorin: 57.57 TL
LPG: 29.69 TL

Akaryakıta beklenen zam geldi! Tabela gece yarısı değişti (12 Şubat 2026) 4

ANKARA

Benzin: 57.96 TL
Motorin: 58.86 TL
LPG: 30.17 TL

Akaryakıta beklenen zam geldi! Tabela gece yarısı değişti (12 Şubat 2026) 5

İZMİR

Benzin: 58.24 TL
Motorin: 59.15 TL
LPG: 30.09 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.75
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
57.02
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.11
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.98
Gazyağı
48.27
