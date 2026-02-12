Akaryakıta beklenen zam geldi! Tabela gece yarısı değişti (12 Şubat 2026)

Benzin ne kadar? Motorin kaç TL? Otogaz ne kadardan satılıyor? Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Döviz kurundaki dalgalanma, petrol fiyatlarındaki değişim gibi etkenler akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

AKARYAKITA ZAM GELDİ!

Son olarak ise akaryakıt fiyatlarına bugün zam geldi. Buna göre, gece yarısı itibarıyla benzine 1 lira 55 kuruş zam geldi. Zam ile birlikte benzinin litre fiyatı 57 TL’ye yükseldi.

Peki 12 Şubat 2026 tarihinde motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum ne? İşte en güncel akaryakıt tabelası…

AVRUPA YAKASI

Benzin: 57.03 TL

Motorin: 57.76 TL

LPG: 30.29 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 56.86 TL

Motorin: 57.57 TL

LPG: 29.69 TL

ANKARA

Benzin: 57.96 TL

Motorin: 58.86 TL

LPG: 30.17 TL

İZMİR

Benzin: 58.24 TL

Motorin: 59.15 TL

LPG: 30.09 TL