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Altının değer kaybı BES'i de vurdu: 1 ayda 130 milyar lira eridi

Küresel piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan sert geri çekilme, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) havuzunda da taşları yerinden oynattı. Altındaki %9,3’lük değer kaybı, BES katılımcılarının toplam birikimini bir ayda 130 milyar lira azalttı.

Altının değer kaybı BES'i de vurdu: 1 ayda 130 milyar lira eridi
Cansu Çamcı

Güvenli liman olarak görülen altın son dönemde hızlı bir değer kaybı yaşadı. Bu değer kaybı Bireysel Emeklilik Sistemindeki (BES) birikimleri de vurdu.

BES'te başından bu yana en yüksek ağırlığa sahip olan "Kıymetli Madenler" (altın ve gümüş) fonlarının payı 14 Mayıs itibarıyla %42,34 seviyesinde bulunuyordu. Aradan geçen bir aylık dönemde (11 Haziran itibarıyla) bu pay %39,82 seviyesine kadar geriledi. Hem altın fiyatlarındaki gerileme hem de bazı yatırımcıların altın varlıklarını azaltmaya başlaması bu düşüşte etkili oldu.

1 AYDA 130 MİLYAR LİRA!

Öte yandan söz konusu tarihlerde BES havuzundaki toplam birikimlerin tutarında da altın fiyatlarındaki düşüşe paralel olarak önemli bir düşüş gözlemlendi. 14 Mayıs’ta 2,5 trilyon TL olan BES havuzundaki birikim, 11 Haziran’da 2,37 trilyon liraya geriledi. Böylece altındaki değer kaybı son 1 ayda BES havuzundaki birikimleri de 130 milyar lira düşürdü.

PİYASALAR FED’E ODAKLANDI

Piyasalarda jeopolitik tansiyonun petrol fiyatları, enerji maliyetleri, enflasyon ve daha sıkı para politikası ihtimali üzerinden okuduğuna dikkat çekilen Troy Kıymetli Madenler’in analizinde “Enflasyon beklentilerindeki bozulma FED’in faiz indirme ihtimalini zayıflatıyor, hatta piyasada yıl içinde yeniden faiz artışı ihtimalinin konuşulmasına neden oluyor. Bu denklemde altın, savaş riskine rağmen yukarı yönlü kalıcı ivme yakalamakta zorlanıyor” ifadelerine yer verilerek, altındaki düşüşün sadece satışların artmasından değil alıcı iştahının zayıflamasından kaynaklandığını aktarıyor.

ABD’DE TÜFE YÜZDE 4,2

Bu hafta ABD’de açıklanan enflasyon verisi yıllık bazda yüzde 4,2 seviyesine kadar yükseldi. Her ne kadar beklentilere paralel bir TÜFE verisi açılansa da enflasyonun geldiği yüksek seviyeler, getirisi daha yüksek ve daha güçlü bir dolar denklemini destekledi. Getirisi olmayan ve dolarla fiyatlanan altın da satış baskısı altında kaldı.

Dikkatler gelecek hafta 17 Haziran’da gerçekleşecek FED faiz kararına çevrildi. CME FedWatch anketine göre çarşamba günü FED’in faizi 3,50-3,75 bandında sabit bırakması %97,4 gibi yüksek bir ihtimalle fiyatlanıyor.

ALTIN YÜZDE 9,3 GERİLEDİ

Altının ons fiyatı bu hafta 4.024 dolara kadar geriledi ve son 7 ayın en düşük seviyelerini gördü. Ardından gelen tepki alımları ile ons, 4.218 dolardan haftayı tamamladı. Son 1 aylık dönemde ons altındaki değer kaybı ise %-9,3 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.276,26
6.277,08
% 0.31
23:59
Ons Altın / TL
195.185,69
195.248,27
% 0.31
23:59
Ons Altın / USD
4.219,10
4.219,65
% 0.16
23:59
Çeyrek Altın
10.042,02
10.263,02
% 0.31
23:59
Yarım Altın
20.021,27
20.526,05
% 0.31
23:59
Ziynet Altın
40.168,07
40.926,56
% 0.31
23:59
Cumhuriyet Altını
41.798,00
42.431,00
% 2.79
17:04
Anahtar Kelimeler:
Altın BES
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